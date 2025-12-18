Las chicas del Vélez Benaudalla jugarán ante el Céltic en la final de la Copa Federación de fútbol sala

El equipo femenino el Vélez de Benaudalla FS eliminó al Cultural Asako Motril en las semifinales de la Copa Federación de fútbol sala de la Segunda División Andaluza sénior. Las veleñas ganaron los dos partidos (4-2 y 1-2) y se medirán en la final al Céltic de Pulianas, plantel que eliminó a sus vecinas del Loja también con dos triunfos en su haber (4-2 y 3-4).

La eliminatoria final se jugará en partido a ida y vuelta. El primero de ellos se disputará en el pabellón municipal de Deportes de Pulianas, será el próximo sábado 20 de diciembre a las 18:30 horas; mientras que el segundo encuentro está previsto para el 10 u 11 de enero de 2026 en el pabellón municipal ‘Emilio Antúnez Rubia’ de Motril.

El cuerpo técnico del Vélez de Benaudalla FS lo componen el entrenador Juanma Rodríguez, el delegado Sergio Álvarez y la auxiliar Mónica Pedrosa. Como jugadoras la plantilla la completan la portera Mónica (dorsal número 1); la cierre Olga (5); las alas Mj (dorsal 7 y capitana), Elena (11) y Andrea Vacas (8); la ala/cierre Palmi (4); las alas/pivot Eli (23), Patri (14) y Loli (12); y las pivots Eva (10), Andrea Rodríguez (3) y Nuria (9).