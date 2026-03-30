Cardenal Belluga benjamín y Virgen de la Cabeza alevín dominan en el XVII Torneo de Minivoley Escolar

Organizado por la Escuela Deportiva Municipal de Voleibol del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, y con la colaboración del Club Independiente Voleibol Motril, en el pabellón municipal de Deportes de Motril se celebró el XVII Torneo de Minivoley Escolar. Participaron 40 equipos de los distintos centros educativos de Primaria de Motril, al que fue invitado el CPR Sánchez Mariscal de La Mamola.

250 niños y niñas disfrutaron de una mañana de competición adaptada a sus características y nivel, para ello se dispusieron seis campos de minivoley para poder jugar los 80 partidos que se celebraron. La competición estaba dividida en dos categorías: benjamín (3º y 4º de Primaria) y alevín (5º y 6º de Primaria). Se jugó liguilla de grupos, cuartos de final, semifinal, tercer y cuarto puesto y final. Para el mejor desarrollo del torneo el Independiente Voleibol Motril aportó diez árbitros.

En la clasificación final, en la categoría benjamin el ganador fue el Cardenal Belluga 4º, seguido de Cardenal Belluga 3º, Atlético Fabiola y Deportivo Fabiola. Los mejores jugadores fueron Gala Merlo y José Luis Vadillo, ambos del Cardenal Belluga. En la competición alevín dominio del Virgen Alpha (Virgen de la Cabeza), completando los cuatro primeros lugares Deportivo Fabiola, Atlético Fabiola y CPR Sánchez Mariscal de La Mamola. Patricia Valenzuela y Adrián Cotoi, del Virgen de la Cabeza, fueron los mejores jugadores.