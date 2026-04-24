La carchunera Tamara Frías aprueba con sobresaliente en el Campeonato de España Universitario

Tamara Frías Molina, nadadora natal de Carchuna, y esta ocasión compitiendo con la Universidad de Barcelona donde realizó el máster final de carrera tras cuatro años defendiendo los colores de Granada, participó en el Campeonato de España Universitario de natación y natación adaptada que se disputó en la provincia granadina.

Las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte acogieron esta competición, enmarcada dentro de las 14 modalidades que Granada alberga durante los meses de abril y mayo. En la piscina de 25 metros se dieron cita un total de 280 deportistas, entre ellos varios participantes en los últimos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que elevaron el nivel del campeonato hasta cifras récord, con 33 mejores marcas universitarias batidas.

Támara fue una de las grandes protagonistas del campeonato, al colgarse el oro en los 50 metros espalda, prueba en la que ya fue campeona de España absoluta en años anteriores. Además, completó una actuación brillante con tres bronces, en 100 y 200 espalda y 100 estilos; dos platas en los relevos 4×50 libre y 4×100 estilos; y un bronce en el 4×50 estilos.