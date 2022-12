Benamar Djellal y Claudia Estévez, campeones de la XXXIV San Silvestre de Motril

Ante la presencia de 7.000 aficionados, a beneficio del Banco de Alimentos de Motril y con salida y meta ubicada en la Plaza de la Coronación, la XXXIV San Silvestre ‘Ciudad de Motril’ transitó por varias calles céntricas de la localidad motrileña entre las que destacaron el Parque de los Pueblos de América, la avenida de Salobreña, Plaza de San Sebastián, calle Cañas, Punticas, Nueva y avenida de Andalucía. En lo deportivo un total éxito de participación, la organización agotó las 1.200 inscripciones previstas.





En la categoría absoluta triunfo de Benamar Djellal Hammadi, que milita en el Trops Cuevas de Nerja con un espectacular tiempo de 17:50. Segundo en meta fue Elías Kuukka Kuukka, del Tampereen Pyrinto con 17:55; completando el podio el independiente motrileño Diego Castillo Rodríguez, con una marca de 17:59.





En la competición femenina la vencedora fue la motrileña Claudia Estévez Martin, séptima en la general absoluta con una marca de 19:37. La ex del Playas del Castellón lideró la carrera superando en meta a Noelia Valenzuela Rodríguez, con 21:06; y a la también independiente Sonia Pilar Ortiz Fuentes, con 22:38.





Las distancias a recorrer oscilaron entre los 1.000 metros de los pitufos y los seis kilómetros de la carrera competitiva. En la categoría de pitufos participaron 44 atletas; por los 48 de la competición sub 8; los 68 sub 10; los 48 sub 12; los 46 sub 14; los 23 sub 16; y los 164 de la carrera competitiva. En la tradicional y animada carrera popular se congregaron alrededor de 700 participantes. Como viene siendo norma predominaron una gran y variedad de disfraces.