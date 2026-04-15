El Atletismo Delsur La Palma, subcampeón masculino y tercer clasificado femenino en el Andaluz sub 20

El estadio municipal de Atletismo ‘Emilio Hidalgo Pérez’ de Motril acogió el XXXIII Campeonato de Andalucía de Clubes en la categoría sub 20, evento que se saldó con un rotundo éxito organizativo y deportivo que coronó al Trops Cueva de Nerja como el gran dominador regional al alzarse con el título tanto en chicos como en chicas.

La gran noticia fue la sobresaliente actuación del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma, que hizo valer su condición de anfitrión para consolidarse como el segundo mejor club andaluz (segundo en chicos y tercero en chicas). El Delsur logró un total de 22 medallas, repartidas en tres de oro, nueve de plata y diez de bronce, superando en volumen de podios a clubes de la talla del Unicaja Jaén que consiguió veinte.

En la clasificación masculina, el Delsur La Palma alcanzó un meritorio segundo puesto (128 puntos), solo por detrás del Nerja (148), siendo tercero Trotasierra Hornachuelos de Córdoba (119). En la categoría femenina, a pesar de no lograr oros individuales, la regularidad del Delsur lo situó como el segundo club con más medallas totales (trece) de la competición, lo que le dio el tercer puesto en la clasificación general por puntos (144), solo superado por Unicaja Jaén (148,5) y Trops Cueva de Nerja (177).

Los nombres propios del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma en este XXXIII Campeonato de Andalucía son, por encima de todos, sus medallistas de oro. La lista la completaron Sergio Granado López, que se impuso con autoridad en la final de 1.500 metros; Antonio Cubo Baburkina, que voló sobre el foso de salto de longitud; y Rodrigo García Orozco, que se llevó el título en lanzamiento de peso.

La versatilidad del club quedó patente en las nueve medallas de plata, destacando la velocidad de Clara Rodríguez, en los 100 metros, y el medio fondo de Natalia Martín, en 800 m. En hombres destacaron Darío Segovia (400 m.), Adnane Hbiech (800 m.) y Mario Domínguez (pértiga). La marcha, en los 5 kilómetros, también sumó con la plata de Ana Guzmán. El éxito fue total llegó en los relevos, donde el club hizo plata en el 4×100 femenino y ambos equipos de 4×400.

Y para finalizar la lista de diez metales de bronces fueron para María Begoña Ruiz, que dobló podio en altura y jabalina; Blanca Barbero, en los 1.500 metros; Juan García Cruz, en triple salto; y Claudia Flores, Martina Hidalgo, Adrián Pintor, Nuria Marfil y Ángela Cebrián, todos ellos especialistas en vallas y lanzamientos.