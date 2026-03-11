Los alumnos de Primaria y Secundaria de Almuñécar y La Herradura preparan el XII Atletismo Escolar

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar ha puesto en marcha, durante todo el mes de marzo y en el estadio municipal ‘Francisco Bonet’, las jornadas preparatorias del XII Torneo ‘Atletismo Escolar’, una actividad que reúne a doce centros educativos de primaria y secundaria de Almuñécar y La Herradura. Un alumnado, el de Primaria y Segundaria, que ya está haciendo uso de las instalaciones deportivas para entrenar y familiarizarse con las distintas pruebas que formarán parte de esta edición, cuya final se celebrará el próximo mes de abril.

En esta primera fase participativa harán uso de las instalaciones los colegios Santa Cruz, Río Verde, San Miguel, Antigua Sexi, International School, Arcos de Torrecuevas, Virgen de la Antigua, La Noria, Puerta del Mar, Al-Ándalus, Villanueva del Mar y Las Gaviotas de La Herradura, cuyo alumnado se preparan para competir en siete disciplinas. Seis de ellas serán pruebas individuales: salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de vortex y de peso, velocidad y resistencia, además de una prueba grupal de relevos.

Desde el Área de Deportes se ha querido matizar que “esta primera fase tiene un carácter participativo”, y cuyo objetivo es “fomentar la práctica deportiva, el compañerismo y los hábitos saludables entre los escolares del municipio almuñequero”.