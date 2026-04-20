Almuñécar reúne a 400 alumnos y alumnas de Primaria en la gran final del XI Atletismo Escolar

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar celebró la final del XI Atletismo Escolar, una cita consolidada en el calendario deportivo local que reunió a 400 alumnos y alumnas de Educación Primaria. La jornada contó con la participación de estudiantes desde Tercero hasta Sexto de Primaria procedentes de ocho centros educativos de Almuñécar y La Herradura. La lista la completaron Virgen de la Antigua, La Santa Cruz, La Noria, Río Verde, San Miguel, Arcos de Torrecuevas, Las Gaviotas de La Herradura y el International School Almuñécar.

El estadio municipal ‘Francisco Bonet’ se convirtió en el escenario de esta competición escolar, en la que el alumnado participó en un total de siete disciplinas. Seis de ellas fueron individuales (salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de vortex, lanzamiento de peso, velocidad y resistencia); la séptima fue una prueba grupal con los tradicionales relevos.

En la entrega de trofeos y medallas estuvo presente Luis Aragón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, junto a Javier García, concejal de Urbanismo, y Carlos Ferrón, concejal de Parques y Jardines, quienes felicitaron a todos los participantes por su esfuerzo y deportividad. El máximo edil del deporte municipal almuñequero subrayó que esta iniciativa “no sólo promueve la actividad física, sino que también enseña valores fundamentales como el compañerismo, la constancia y el respeto. Ver a tantos niños y niñas disfrutar del deporte es la mejor recompensa al trabajo conjunto entre el área de Deportes y los centros educativos locales”, matizó.

Las jornadas del XI Atletismo Escolar comenzaron a inicios del mes de marzo con la fase preparatoria, en la que participaron doce centros educativos de Primaria y Secundaria de Almuñécar y La Herradura. Desde entonces el alumnado pudo utilizar las instalaciones municipales para entrenar y trabajar las distintas disciplinas. En total, más de 800 escolares han formado parte del programa a lo largo del curso.