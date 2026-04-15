Almuñécar, meta de la exigente prueba ciclista Desertus Bikus que recorrerá España del 18 al 24 de abril

Almuñécar será nuevamente la meta de la exigente prueba ciclista Desertus Bikus, un desafío de ultradistancia que recorrerá España del 18 al 24 de abril de 2026 y que tendrá su meta final en el municipio sexitano. En concreto, el punto de llegada estará ubicado en el Chiringuito Playamar Almuñécar, donde está prevista la llegada de los participantes tras completar esta aventura extrema.

La Desertus Bikus es un rally-raid en bicicleta, de carácter autosuficiente y sin asistencia, que conecta el golfo de Vizcaya con la Costa del Sol. La prueba parte desde Hasparren (Francia) y finaliza en Almuñécar (Granada) tras un recorrido aproximado de 1.350 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 13.500 metros. Esta edición estrena un itinerario renovado que incluye cinco puntos de control obligatorios situados en Soria, Cazorla, Jódar (Jaén), Comares (Málaga) y el Acebuchal (Frigiliana), antes de llegarse a Almuñécar.

A lo largo de siete días, los participantes deberán enfrentarse a un reto que pone al límite tanto su resistencia física como su capacidad mental, ya que cada ciclista debe gestionar de manera autónoma su estrategia, tiempos de descanso y alimentación. La organización establece como límite para completar el recorrido la fecha del 24 de abril.

La Desertus Bikus se ha consolidado como “una de las pruebas deportivas internacionales con mayor participación femenina”, según señalaron desde la organización. “En actualidad cuenta con aproximadamente 420 inscritos, procedentes de hasta 20 nacionalidades diferentes. Entre los participantes españoles figuran cinco ciclistas, entre ellos un corredor almuñequero”, matizaron.

Desde el Ayuntamiento de Almuñécar se valora muy positivamente la elección del municipio como meta de esta prueba, ya que refuerza su posicionamiento como destino de referencia para el turismo deportivo y de aventura, gracias a su ubicación privilegiada y su conexión con algunos de los parajes naturales más singulares del sur de Europa. Hay que destacar que la evolución de la prueba podrá seguirse en tiempo real a través de la aplicación Madcap.cc, lo que permitirá conocer el progreso de los participantes durante todo el recorrido.