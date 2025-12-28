Almuñécar licita la construcción de un nuevo campo de fútbol 5 en el estadio ‘Francisco Bonet’

El Ayuntamiento de Almuñécar inició oficialmente el proceso de licitación para la ejecución de un nuevo campo de fútbol 5 ubicado en la zona sur del estadio municipal ‘Francisco Bonet’. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto total de licitación de 162.405,74 euros (IVA incluido), representa un esfuerzo estratégico del gobierno municipal para dar respuesta a la alta demanda de horas de entrenamiento por parte de las escuelas y clubes deportivos.

Juan José Ruiz Joya, alcalde de la ciudad, subrayó que se trata de una inversión responsable planteada como una actuación de técnica simple y escasa entidad constructiva que no altera el volumen ni la estructura del estadio actual. "Mi prioridad es que cada euro de nuestros vecinos se transforme en un beneficio real y tangible; este nuevo campo no afecta a la cimentación ni al diseño exterior del complejo, sino que multiplica su utilidad aprovechando una superficie de 1.756,36 metros cuadrados que ahora se pone al servicio de nuestros jóvenes deportistas", manifestó.

El concejal de Deportes Luis Aragón explicó que la nueva instalación de 40x20 metros está diseñada específicamente para dar cabida a las escuelas municipales y a los entrenamientos de los equipos de fútbol. "Estamos solucionando un problema de saturación de horarios que afectaba a muchas familias de Almuñécar", señaló el máximo edil del deporte municipal sexitano.

El tiempo estimado para la construcción es de tres meses, un plazo ágil que garantiza que la mejora esté disponible a la mayor brevedad sin comprometer en ningún momento la seguridad ni la habitabilidad de las instalaciones deportivas existentes. Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía respecto a la obra pública es el mantenimiento y la calidad de los materiales, punto que el Gobierno ha blindado exigiendo un césped artificial de última generación con certificación FIFA Quality y FIFA Quality Pro.

El pliego establece un plazo de garantía de cinco años para todos los trabajos realizados, cubriendo cualquier defecto de fabricación o instalación. Además, se incluyen labores de mantenimiento especializado durante los dos primeros años, con visitas anuales para la limpieza profunda con maquinaria rotatoria, descompactación del relleno de caucho y cepillado de fibras para que el terreno de juego se mantenga siempre en condiciones profesionales.

Las especificaciones técnicas reflejan también un compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad, instalando cuatro torres de iluminación equipadas con ocho proyectores LED de 480 W. Este sistema se complementa con una red de riego automatizada con tres cañones alimentados por un depósito de poliéster de 5.500 litros. El proyecto incluso deja prevista una toma de agua y electricidad para el futuro desarrollo de unos vestuarios.

Para finalizar, el Alcalde sexitano trasladó un mensaje de transparencia y seguridad legal, señalando que el proyecto cumple estrictamente con toda la normativa de gestión de residuos y seguridad y salud en el trabajo. "Este gobierno actúa con rigor técnico; la naturaleza de esta sustitución de pavimento no altera las condiciones portantes del terreno, por lo que no es necesario un estudio geotécnico previo, aunque el Ayuntamiento acometerá cualquier estudio adicional si surgiera cualquier imprevisto durante la ejecución", matizó.