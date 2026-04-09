Almuñécar invita a explorar el entorno natural de Lújar

El Programa de Senderismo de Almuñécar continúa promoviendo el contacto con la naturaleza y la actividad física con una nueva ruta programada para el próximo sábado 12 de abril, y en la cual se recorrerán los paisajes del entorno de Lújar. Para más información los interesados pueden contactar a través de los teléfonos 958 883 142 y 673 369 309.

La ruta incluirá paradas en puntos emblemáticos como el Mirador de Lújar, la Fuente de la Higuera, el Corral, el Cerro Alto y Lagos, para regresar finalmente a Lújar. Este itinerario permitirá a los participantes disfrutar de un paisaje que se ha ido regenerando tras el incendio de 2015, donde destacan almendros, olivos, algarrobos y pinos, así como vegetación de menor porte como jaras, romero y matallagallos.

Las inscripciones están abiertas, pudiéndose realizar de manera presencial en el estadio municipal de Deportes ‘Francisco Bonet’, de lunes a jueves en horario de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. La salida se realizará a las 7:30 horas, desde el ‘Francisco Bonet’, será en autobús dando comienzo a un recorrido circular de aproximadamente cinco horas de duración y dificultad media.