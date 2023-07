Alfonso Zamora se proclama campeón de España de surf longboard sub 18 por comunidades

La playa de Valdoviño, en A Frouxeira (La Coruña), acogió el Campeonato de España de Surf por autonomías en todas sus modalidades (surf, bodyboard, longboard, paddle surf y kneeboard). La selección de Andalucía contó con una docena de deportistas, siendo el motrileño Alfonso Zamora González el surfista en longboard y en las categorías sub 18 y absoluta.





La participación del motrileño se tradujo en las semifinales en la categoría absoluta. En sub 18, y defendiendo los colores del combinado de Andalucía, se metió en la final, junto a las selecciones de Canarias, Cantabria y Cataluña. Tras un espectacular concurso se proclamó campeón de España superando al catalán Jan Clapera.





La victoria de Zamora fue la única conseguida por Andalucía. Junto al oro del motrileño se unieron las dos platas del malagueño Marco Albacete, en surf sub 14 y sub 16; y los dos bronces de las gaditanas Julieta Rodríguez y Lara Sastre, en longboard sub 18 y absoluto, respectivamente. La próxima gran cita para el motrileño será el Campeonato de España longboard que se disputará del 26 al 30 julio en la playa asturiana de Salinas.