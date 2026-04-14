El Alborán 2021 se proclama campeón y asciende a Segunda Andaluza

Día grande en el municipal de Calahonda. El Club Deportivo Alborán 2021 derrotó 4-3 al Padul Balompié y se proclamó campeón del grupo 1 de la Tercera División Andaluza sénior de Granada, lo que le da también el ascenso directo a Segunda. El partido, en realidad, se trataba de un trámite, pues los presididos por Darío Noguerol Abarca han realizado una temporada casi impecable, con solo una derrota y un empate concedidos en las 19 jornadas disputadas hasta la fecha.

Aunque se adelantó pronto el cuadro visitante, Alejandro Ruiz empató en el minuto 20. Posteriormente, Sergio Rubiño, con dos goles al final del primer tiempo, abría la puerta para que el segundo acto fuese un caminar seguro hacia el título. Miguelito hizo el 4-1 en los primeros compases de la segunda mitad y, ya más pendiente de la celebración que del juego, el Alborán que entrena Antonio Cruzado Fernández se dejó ir permitiendo que el Padul estrechase el marcador hasta el definitivo 4-3.

Se mantiene en Andaluza

Después de pender de un hilo durante muchas jornadas, a la Asociación Deportiva de Fútbol Costa Tropical le han sobrado dos fechas para lograr la permanencia en la Primera Andaluza sénior. La salvación se confirmó a lo grande, con una súper goleada al Cúllar Vega, 7-1 para los dirigidos por el trío Nene-Pedro-Pepín. Al descanso los motrileños ya ganaban 3-0 merced a las dianas de Hermes, Alfonso y Javi López. En la reanudación, un doblete de Joseillo, y los goles de Josemi y Joaquín, pusieron el electrónico en un contundente 7-0. En el último minuto los visitantes lograron el tanto del honor.