El ajedrecista zubiense Ángel Serrano impone su ley en el VI Torneo ‘San Miguel’ de Gualchos

Se superaron las previsiones en el VI Torneo de Ajedrez San Miguel de Gualchos, trofeo que patrocinaron el Ayuntamiento de Gualchos Castell de Ferro y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada y que contó con la participación de 86 ajedrecistas. En el evento se dieron cita seis titulados, entre ellos el Gran Maestro italiano Andrea Stella. Fueron siete rondas, con un tiempo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada, y con el bello escenario del edificio de ‘El Banco de Sensaciones’ de Gualchos. El Club Ajedrez Motril fue el organizador, José Luis Lorente López el director técnico y Javier Garrido Fernández el árbitro principal.





Durante las tres primeras rondas los grandes favoritos se mantuvieron en cabeza. En la cuarta ronda saltó la gran sorpresa, en el primer tablero el motrileño Ángel Luis Castillo Rodríguez se impuso al Gran Maestro italiano Andrea Stella. En la quinta ronda se colocaron en solitario el zubiense Ángel Serrano Almendros y Ángel Luis Castillo, ambos con cinco puntos, seguido de un fuerte grupo de once ajedrecistas con cuatro puntos. Ángel Serrano Almendros se impuso en la sexta ronda a Ángel Luis, fue una durísima partida que le daba prácticamente el título a falta de la última ronda.





Mucho nivel en la parte alta de la clasificación final, con cinco jugadores empatados a seis puntos. En el desempate el podio lo completaron el granadino Ángel Serrano Almendros, segundo fue el motrileño Ángel Luis Castillo Rodríguez y tercero el almeriense David Llena Velarde. El salobreñero Rafael López Sánchez se impuso en veteranos, la mejor fémina fue la venezolana Tilsia Carolina Valera La Madrid. Entre los locales el podio lo ocuparon Mateo González Antequera, Adrián Sánchez Castillo y Adrián Acosta Vargas.





Los tres primeros clasificados de la categoría sub 1900 fueron el ucraniano Dmitriy Solyanik, el ejidense Antonio Fornieles Gómez y el motrileño Raúl Salguero Méndez. En sub 1700 triunfo del lanjaronense Francisco Javier Esturillo Muñoz, seguido de los ejidenses Antonio Fornieles Bretones y Ekaterina Valdivia Khudiakova. En sub 1500 dominio de los almerienses Irene Hernández López, Jorge Alexander Navarro y David Hernández Marín. En sub 1300 podio para Francisco Luis Álvarez Vega, José Lerida Molina y Juan G. Bolaños Sergio.