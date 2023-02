La Junta de Andalucía destaca la importante labor de APROSMO que da empleo a 44 personas con discapacidad

bueno pues buenos días un placer estar esta mañana aquí en Motril junto con la alcaldesa y el equipo de gobierno junto con los representantes de los responsables de la promo que hacen una labor social y una labor por la integración pues fuera de toda duda y que sin entidades como está pues sería muy difícil que se pudiera que se pudieran llevar a cabo lo cual agradezco profundamente desde la Junta de Andalucía pues una prioridad el mantener y potenciar centros como el de aprosmo los pasteles de empleo que en este caso pues bueno dan empleo a más de 40 personas con algún tipo de discapacidad y bueno quiero dejar claro que realmente se da un empleo que no es una ayuda ni es un taller para que estén ocupado en algo es un empleo con lo cual los chavales y chavalas que están trabajando en estos centros en un sueldo tiene un contrato con su seguridad social y son buenos tanto totalmente desarrollando un trabajo que luego le hace por sentirse plenamente integrado en el mercado laboral y en el y en la sociedad no está clara de la Junta de Andalucía que se va a seguir potenciando los próximos años se seguirán manteniendo los asistente y en la medida de lo posible pues se seguirán incrementando las partidas que se despiden a esta a esta labor tan importante que se realiza por el área de en el área del empleo y bueno pues también quiero aprovechar para decir aquí que a través de otro tipo de convocatoria de las que se están llevando a cabo por ejemplo la reciente convocatoria empleo estable la Junta Andalucía pues se han subvencionado se han incentivado más de 300 contratos en la localidad de Motril contrato indefinido una de las colectivos que se favorecían en ese tipo de esta convocatoria era la de personas con discapacidad de esta promo tiene algunos algunos contratos han sido subvencionados para que se puedan incorporar a personas a trabajar con carácter indefinido y bueno ya digo una apuesta clara de la Junta de Andalucía pues por mantener el empleo y por qué el empleo sirva para cuero para integrar a esta persona con discapacidad en el mercado laboral y que bueno muchos de ellos puedan salir del Centro Especial de Empleo y puedan encontrar trabajo en la empresa de la zona muy buenos días pues yo agradecer de verdad la visita que hemos tenido hoy del de Trabajo de la Junta de Andalucía nuestra alcaldesa también el Ayuntamiento de Motril por estar siempre presente en todos los actos nuestros y decir bueno que como sabéis somos una asociación donde del año 1977 sea que ya son 1 años hemos ido progresando poquito a poco y hemos llegado ya pues a lo que tenemos que todas pero todavía esperamos más o sea que no no pensábamos quedarnos aquí continuar como ha dicho el delegado tenemos 44 personas empleadas con en educación con con discapacidad varias varias discapacidades cada uno pues pero todas formas de 23 % entonces bueno pues decir que agradecemos mucho la colaboración que tenemos con ellos a las subvenciones que tenemos con ellos porque gracias a ello también pues podemos tener los empleados la verdad es que como sabéis como una asociación sin ánimo de lucro por tanto esperamos que continúe está esta ayuda que se hagan cada vez bueno más cortas porque a veces son un poquito largas llegan a lo mejor ha pasado ya un año y efectivamente bueno nosotros a no tener tesorería lo llevamos muy mal pero bueno esperamos que he hecho es un compromiso que tienen de ir acostando lo todavía muchísimo todo el interés que están poniendo con nuestra asociación y el asociaciones como nosotros por las personas con discapacidad y que continúen siempre fue eso colaborando y querer y querer cada vez más como lo están haciendo hasta ahora también agradecer al Ayuntamiento que siempre también está ahí para todo lo que necesitamos siempre tenemos apoyo y nada pues habrá de felicita mente pues exactamente la visita para conocernos todos conocemos en Motril no la magnífica labor social y laboral que desempeña promo bueno en todos los años que lleva de existencia pero me gusta los gusta que también vengan de fuera y conozcan el trabajo que se realiza por parte de estos hombres y esta mujer es uno que en su día decidieron abrir este centro para darle una oportunidad no a personas con discapacidad y que ahora mismo me gustó un referente pero no son un referente Motril sino que es todo un referente en Andalucía y bueno pues legado tuma tuma muy buena nota de bueno de las necesidades que tiene para que sigan sigan creciendo y así que darle las gracias tanto a la presidenta de apromo como al resto a sugerente al personal por abrir no solamente las puertas de su casa y también al delegado provincial de Empleo por venir para conocer in situ situ bueno pues a que se destiña a parte de la subvención a la propia Junta Andalucía