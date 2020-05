La Federación de Hostelería de Granada ve precipitado que las playas se habran sólo al 40%

La Federación Granadina de Hostelería ve precipitado que la Junta de Andalucía anuncie que las playas se usarán este verano al 40% de su capacidad, algo que no beneficia al tursimo de Costa, que puede pensar que no habrá sitio para todos.

Hablamos con Jose Andrés Fernández, miembro de la ejecutiva de la Federación Granadina y Secretario de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, y nos insiste que todavía hay que conocer los planes del Gobierno para las playas y que las playas tienen capacidades muy diferentes de unas a otras, por loo que es un asunto en el que no se puede generalizar.

En cuanto a no pasar de Fase en la Costa Granadina nos decía que al sector hotelero no le afecta, ya que hasta finales de junio o incluso de julio no va a abrir prácticamente nadie, ya que apenas hay reservas para la primera quincena de julio y ahora, por asuntos de movilidad entre otros, no interesa abrir sin clientes.