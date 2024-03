Monseñor Orozco: Dios está muy vivo y quiere seguir haciendo camino hoy, aquí y ahora con el hombre

Están siendo unos días de preparación muy intensa, como siempre, es este tiempo fuerte de la Cuaresma. Un tiempo en el que nos estamos preparando para la Semana Santa con esa tradicional enseñanza de la Iglesia que es la limosna, la oración y el ayuno

Estamos en ya a punto de terminarla. Ya pronto celebramos la gran Semana con el triduo Pascual. Es el momento más importante al que nos ha ido conduciendo este tiempo precioso de gracia y de conversión y de penitencia que es la Cuaresma. Hay muchas actividades especialmente para nuestras hermandades y cofradías preparando en sus cultos las estaciones de penitencia

Me venía a la memoria esa gran exposición The Mistery Man que hemos tenido en Guadix. Esa imagen del Señor tan real y tan conmovedora. Recordaba también como Santa Teresa se conmovía muy especialmente cuando veía un Cristo muy llagado en el convento donde residía y eso fue como el gran motivo de su conversión. Señor obispo, esas imágenes que como la The Mistery Man nos traen tanto a la cabeza lo que pasó el Señor es un motivo, sobre todo, de agradecimiento y para que nos remuevan a cada uno de nosotros

Nuestras imágenes y nuestras cofradías y hermandades que hacen estaciones de penitencia por las calles del mundo, sin duda que son un patrimonio precioso de la fe cristiana. Son verdaderamente retablos andantes. Son catequesis vivientes que te llegan al corazón y al alma y que te zarandean para fortalecer tu fe y para ayudarte a vivirla. Como has dicho, Santa Teresa de Jesús era muy amiga de las imágenes y especialmente de los crucificados. Las imágenes nos ayudan en nuestra fe a expresar lo que vivimos a otro nivel.

Me parece señor obispo, -y creo que se lo he escuchado a usted en alguna ocasión-, que al hombre de hoy le cuesta creer que se le quiera así: de esa manera tan definitiva como nos quiere a cada uno de nosotros el Señor; con esa Muerte y esa Muerte de Cruz

Es el centro de nuestra fe. Nosotros, en la diócesis de Guadix, precisamente estamos celebrando un año jubilar que nos ha regalado el Papa por el primer centenario de la coronación de la Virgen de las Angustias. Por ese motivo el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que estamos celebrando en toda la diócesis. El centro de ese año jubilar está haciendo una misión diocesana que nos ocupa todo el año y que quiere anunciar precisamente el primer anuncio: Dios te ama, quiere andar de tu mano, quiere hacer historia contigo, quiere seguir salvándote y quiere dar sentido y desbloquear tantas mentiras en tu corazón. Ante la dictadura de tantas ideologías, Él quiere decirte que has nacido para el cielo... Eso lo estamos haciendo en esta misión diocesana tan bonita que hemos tomado como lema "caminando con María hacia Cristo”

En estos días, -usted lo ha dicho antes-, hay una gran riqueza litúrgica el Jueves Santo y el Viernes Santo la vigilia Pascual y son ceremonias de una belleza extraordinaria. En torno a eso también tiene que girar la vida cristiana de todos los que están en estas diócesis

Son, las podríamos decir, estas celebraciones litúrgicas y de fe como el corazón y la médula espinal fundamental de nuestra vida cristiana. Hacia eso camina la Cuaresma: hacia la Pascua. Las hermandades y cofradías, estaciones de penitencia, viacrucis... todo eso son medios precisamente para vivir con intensidad el corazón de la fe: Dios nos ama, se ha hecho hombre y ha muerto y ha resucitado, está presente realmente en la Iglesia, especialmente en la Eucaristía. El Triduo Pascual: el Jueves Santo con la Última Cena y la institución de la Eucaristía y el gran don del sacerdocio; el Viernes Santo con la Cruz y luego la Resurrección en la Vigilia Pascual y el domingo de Pascua. Son la clave de la vida cristiana. Nosotros no vivimos del pasado, ni vivimos de mitología sino que vivimos de un Dios que está muy vivo y que quiere seguir haciendo camino hoy, aquí y ahora con el hombre

La vida cofrade lleva todo un año esperando estos momentos. Los cofrades de Guadix están esperando los momentos de Semana Santa. Señor obispo qué mensaje tiene para ellos

El mensaje que tengo para ellos es el mensaje que tiene la iglesia: que sean realmente areópagos para vivir la fe, para testimoniarla como asociaciones públicas de fieles y para que todos los que acompañen las estaciones de penitencia, en los diferentes cultos, en las diferentes sedes canónicas de de los titulares, a través del testimonio de los propios cofrades, experimenten la llamada a fortalecer su propia fe. Hemos de vivir con autenticidad, no quedarnos en lo externo, en lo periférico, en la epidermis, sino que todo eso sea expresión de lo que vivimos personalmente. Un cofrade que vive auténticamente la eucaristía, que celebra el sacramento de la de la penitencia, un cofrade que adora al Señor en el Santísimo, que reza el Rosario, que vive la fe en la iglesia y en la intimidad de la oración y que eso lo expresa luego a través de la vida de la cofradía... Ahí está la carta que escribimos los obispos de sur precisamente celebrando el viaje del Papa san Juan Pablo II a España y decimos como las hermandades son verdadero patrimonio de fe, de la piedad popular y las invitamos a vivir todos sus fines

Es importante que no se quede en una superficialidad del sentimiento sino que hay una auténtica formación catequética detrás de cada uno de esos cofrades: de los que salen debajo del paso, de los que están acompañando esos pasos... Todos y cada uno de ellos se tienen que preparar interiormente. Eso es formación cristiana

No solo viven las cofradías lo que vemos en la Cuaresma y la estación de penitencia, sino que requiere un camino de fe todo el año. La formación es fundamental y el culto es fundamental y la caridad es fundamental. También en esa carta que decía de los obispos del sur que yo invito a leer y a profundizar y a orar a todos los cofrades, hablamos del fin de las hermandades de cofradías que es de la evangelización. Ser misioneros. Una iglesia en salida como lo que el Papa Francisco lleva diciéndonos a todos: que Dios nos ama y que quiere hacer el camino de sentido y de esperanza con nosotros, con los hombres de este momento histórico

Por último, señor obispo, es espectacular el patrimonio y la belleza de Guadix y de de cada uno de los pueblos de la diócesis accitana donde esos pasos, con esas tallas tan estupendas, tan cuidadas, van a procesionar en los próximos días creando además un atractivo enorme para muchas personas que en esas imágenes pueden encontrar con el sentido de su vida para hacer hacerse libres con la libertad de los hijos de Dios y es lo que en el fondo están traduciendo tanta belleza como vamos a vivir

Es verdad que es una catequesis mediante la belleza de la fe, lo que nos transmite en cada rincón nuestras hermandades y cofradías, Fíjate toda esta parte norte de la provincia de Granada, que es la diócesis de Guadix, en los pueblecitos pueden faltar muchas cosas pero no faltan sus procesiones de Semana Santa, sus hermandades y cofradías, sus nobles y bellas imágenes que como decía son expresión de la fe centenaria, milenaria en este caso aquí en Guadix, Prima Sedes Hispaniae y es un patrimonio precioso que tenemos en estos días en cada rinconcito de de nuestra diócesis. Vamos a vivirlo con mucha intensidad

Señor obispo: feliz Semana Santa y feliz Pascua de resurrección

Feliz Semana Santa para ti y para todos los amigos de cope. Que busquemos a Cristo entre los vivos porque no está entre los muertos. No busquéis entre los muertos al que vive, no está aquí: ha resucitado. Esto da sentido al corazón del hombre, al corazón de la historia y es la esperanza más grande que este Dios viene a poner en el corazón de todos nosotros. Felicidades