La Guardia Civil detiene a un individuo por estafar 7800 euros a un empresario de Guadix a través de internet

El ciberdelincuente atacó los servidores de la empresa de la víctima, consiguió que el ordenador de la empresa lo reconociera como administrador y accedió a la cuenta de correo electrónico El detenido mediante la técnica " Hombre enmedio " consiguió cobrar una factura por valor de 7800 euros que debía ser abonada a un proveedor de la empresa estafada 20 de abril de 2023.- La Guardia Civil, en el marco de la operación Tec Marcoba, ha detenido Málaga a un individuo de cuarenta y siete años de edad, de nacionalidad nigeriana, como presunto autor de una estafa de 7800 euros a un empresario granadino cometida a través de internet mediante el modus operandi conocido como “man in the middle”. El detenido tiene antecedentes policiales en España por hechos similares. La fase de investigación de esta operación comenzó en mayo de 2022, después de que el responsable de una empresa denunciara en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Guadix que alguien había suplantado la identidad de una empresa proveedora y había conseguido que le abonaran fraudulentamente una factura por valor de 7804 euros. Antes de que la estafa se consumara, los ciberdelincuentes habían atacado los servidores de la empresa del denunciante y habían conseguido las credenciales de administrador. Con las credenciales de administrador accedieron a la cuenta de correo electrónico y espiaron todo el tráfico financiero de la empresa. Así averiguaron que un proveedor que les solicitaba el pago de una factura. Suplantaron la identidad de este proveedor y enviaron a la empresa atacada una solicitud de cobro con un número de cuenta diferente. La víctima comprobó que los datos del proveedor aparentemente eran correctos y realizó el pago. Unas semanas después la empresa suplantada requirió el pago de la factura y fue entonces, al contrastar los datos, cuando el denunciante supo que había sido víctima de una estafa que en el argot de la ciberdelincuencia se conoce como hombre en medio El equipo @ de la Guardia Civil de Granada se hizo cargo de las pesquisas y los investigadores confirmaron que los ciberdelincuentes habían accedido de manera ilegal al sistema del correo electrónico de la empresa estafada. Al seguir la pista del dinero, la Guardia Civil ha averiguado que la cuenta bancaria de los estafadores había sido abierta con un NIE (Número de Identidad de Extranjero) falso. No obstante, los investigadores averiguaron la identidad de la persona que estaba detrás de esta cuenta, un individuo de nacionalidad nigeriana que tenía su domicilio en Málaga, donde finalmente ha sido localizado y detenido como presunto autor de un delito de estafa y otro delito de falsificación de documento público.