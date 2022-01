En Guadix los Reyes Magos solo recorrerán las Avenida Mariana Pineda y Buenos Aires sin reparto de Caramelos

La Cabalgata de los Reyes Magos de esta Navidad estará marcada inevitablemente por la situación sanitaria que atravesamos debido a la pandemia de Covid-19 y el aumento considerable de casos de los últimos días. Esta situación ha hecho que el Ayuntamiento de Guadix, a través de la concejalía de Fiestas, representada por Encarnación Molero, adopte una serie de medidas y protocolos para evitar posibles contagios. En este sentido, la Cabalgata cambia su recorrido habitual para que discurra por las avenidas más amplias de la ciudad, tal y como aconsejan las autoridades sanitarias y la Junta de Andalucía. Así, en esta ocasión la Cabalgata no finalizará en la Plaza de la Constitución ni recorrerá avenidas más estrechas para evitar aglomeraciones. El recorrido establecido es el siguiente : la salida tendrá lugar a las 18:00 horas desde la rotonda de San Torcuato en la avenida Mariana Pineda, continuará por esta avenida hasta la Plaza de las Américas y seguirá por la avenida Buenos Aires hasta el cruce de Benalúa, donde finalizará el desfile. Otra novedad importante es que, pese a estar preparados, los participantes en la comitiva no repartirán caramelos, para evitar que se produzcan las aglomeraciones que suceden cuando se tiran desde las carrozas. Se trata de una medida que se están llevando a cabo en diversas ciudades para proteger a la ciudadanía de posibles contagios. Los caramelos que hay preparados, así como chocolatinas, etc…, serán repartidos entre los niños y las niñas de los distintos centros educativos según los demanden desde los mismos. El Ayuntamiento de Guadix desplegará un dispositivo de seguridad durante la cabalgata con efectivos de la Policía Local, Bomberos, y voluntarios de Protección Civil. Además se contará con la colaboración de la Guardia Civil. La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Guadix, Encarnación Molero, hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que eviten aglomeraciones, respeten la distancia de seguridad interpersonal y recuerda que es obligatorio el uso de la mascarilla. “Pese a la complicada situación sanitaria que atravesamos, no hemos querido privar a los más pequeños de la ilusión de disfrutar de los Reyes Magos en la tradicional Cabalgata, pero es fundamental que seamos conscientes de la situación sanitaria que atravesamos y que el mejor regalo es la salud”. La Cabalgata estará compuesta por numerosas carrozas y pasacalles que harán disfrutar a todos los presentes. Los ayudantes este año de los Reyes Magos son personas del sector educativo, sociosanitario y del comercio. Estos son: Santiago Martos Bono, maestro, Francisco Ruíz Carmona, personal sociosanitario, y Juan Rodríguez Cascales, empresario. Todos ellos mostraron su ilusión y sus ganas de ayudar a los Reyes Magos para que ningún niño y niña se quede sin regalo estas navidades.

