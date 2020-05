Guadix celebra el 9 de mayo el 29 aniversario del Centro de Interpretación Cuevas de Guadix

El Centro de Interpretación Cuevas de Guadix, dependiente de la concejalía de Turismo, representada por Ana Martínez Romero, celebra el próximo 9 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Europa, su 29 aniversario. Normalmente, en años anteriores, se ha aprovechado esta onomástica para realizar actividades especiales como jornadas de puertas abiertas, etc… . Este año, a consecuencia de la pandemia de Covid-19, la celebración será distinta, pero no por ello menos especial.

De esta forma, desde el Centro ponen en marcha el desafío "Tu experiencia Cuevas de Guadix", que consiste en compartir en las redes sociales vuestra "Experiencia Cuevas de Guadix" de visita al Museo - Centro de Interpretación.

Todos los participantes tendrán como obsequio un bono de visita gratuita para 2 personas y/o unidad familiar, a disfrutar cuando todo esto pase, que se enviará por email, y un “detalle sorpresa” a recibir el día que la visita se haga efectiva. Con el material recibido se realizará un E-book y un video

“Si alguna vez nos has visitado, si nos conoces por cualquier motivo, si guardas una foto, un recuerdo, una experiencia, cualquier detalle que te traiga nuestra cueva a la memoria,.. . Si aún no has venido pero tienes el deseo, sueño de hacerlo cuando todo esto pase… . Compártelo con tus amigos, nos ayudará a pasar mejor estos días de cierre preventivo y celebraremos nuestro aniversario inundando las redes sociales de bonitas experiencias.

Puedes compartirlo en tu red social, etiquetándonos, usando los hashtags que te proponemos a continuación y no te olvides de nominar a tus amigos, quien/quienes sabes que también tuvieron alguna experiencia o desean tenerla algún día, cuando todo esto pase, a que hagan lo mismo, de esta manera nos regalaréis el mejor aniversario jamás celebrado.

De este modo también nos estarás ayudando a darnos a conocer a quienes aún no han venido a visitarnos, están pensando en hacerlo o ni siquiera se les había ocurrido que existe un lugar donde actualmente se continúa viviendo en cueva,… : Una de las mejores soluciones de vivienda respetuosa con el medio ambiente, en un entorno natural , un valle de fértil vega y abundante agua a pies de Sierra Nevada, incluido en el proyecto de "Geoparque de Granada", ... sostenible, segura, aislada de frío, calor, ruido u ondas de telefonía, para desconectar del "mundanal ruido y las masificaciones", sin duda una apuesta de futuro que hoy es posible disfrutar alojándose en algunos de los hoteles - alojamientos cueva que tenemos en el territorio.”, explican desde el Centro.

Para hacerlo tienes que seguir los siguientes pasos:

1.- Elige la foto o el texto que mejor recoja “tu experiencia Cuevas de Guadix”

2.- Súbela a tu estado (en Facebook, Instagram o Twitter)

3.- Etiquétanos:

@cuevasdeguadixcentrodeinterpretación en Facebook

@cuevasdeguadix en Instagram/ Twitter

4.- Utiliza los hashtags:

#ExperienciaCuevasdeGuadix

#museocentrodeinterpretación

#visítanosdesdecasa

#cuevasdeguadix

#dondelatierrateabraza

#VolveráAndalucía

5.- No te olvides de nominar a otra persona, a un amigo, para que haga lo mismo, si sabes que tiene algún vínculo/ experiencia con el Museo Centro de Interpretación Cuevas de Guadix que pueda regalarnos, o simplemente desee venir algún día.

Las personas que quieran celebrar el 29 aniversario y compartir su experiencia tienen hasta el martes 12 de mayo de 2020. Con todas vuestras experiencias, a modo de agradecimiento y para inmortalizar este “desafío”, se elaborará tanto un “Álbum del 29 Aniversario 2.0.” en formato E-book que se subirá a internet de modo que sea accesible a todos los participantes, así como una presentación audiovisual: “Tu Experiencia Cuevas de Guadix”.

Además, todos los participantes tendrán como obsequio un bono de visita gratuita para 2 personas y/o unidad familiar, a disfrutar cuando todo esto pase, que se enviará por email, y un “detalle sorpresa” a recibir el día que la visita se haga efectiva.

Un poco de historia del centro

El 26 de abril de 1991 se abría a la visita por primera vez la "Cueva museo de Guadix", la primera de Europa. Se cumplen 29 años de su creación, de su apertura a la visita turística, siendo pionera en este sentido. Nace como reclamo, como lugar de referencia para todo aquel que quiera conocer nuestra cultura, historia, tradiciones, folklore, oficios, ... pero sobre todo para dar a conocer el hábitat en cueva conservando una vivienda tradicional y haciéndola visitable.

Fue el maestro José Mª Ortiz Valero el artífice de su puesta en valor además de su director honorífico, a través del proyecto del Ayuntamiento de Guadix en el que no sólo se musealizaba la cueva sino que se inauguraba "días más tarde (8 de Mayo de 1991) y se bendecía el Camino de San Torcuato a Face Retama. Después cantamos canciones del folklore accitano con nuestro coro. La Cueva Museo cumple el 29 Aniversario de su creación...", en palabras del propio José Mª Ortiz Valero.

A partir de ese momento, abril de 1991, se empiezan a abrir entorno a ella otros negocios vinculados al turismo en cueva como tiendas de souvenirs, el primer aparta-hotel en cueva de la ciudad, bar-restaurantes cueva, los primeros alojamientos en cueva, y un larguísimo etcétera que sitúan hoy el producto "cueva" como un recurso turístico de primer orden por sus beneficios, singularidades, su carácter único y exclusivo ya que no se da en muchos lugares del mundo y por ser Guadix el municipio de Europa con el mayor número de viviendas cuevas habitadas en la actualidad.

Después de 21 años abierta como cueva museo se cierra por primera vez en su historia durante varios meses a mediados de 2011 para implementarla y mejorar los recursos de que disponía, reabriéndose de nuevo el 9 de mayo de 2012 ya como "Centro de interpretación Cuevas de Guadix".

Contenido más accesible, recursos novedosos como sombras, sonidos, olores que invitan a viajar de forma sensitiva al pasado , pantallas táctiles interactivas, audiovisuales, también se incluye un reconocimiento a la última familia que ... enriquecen el contenido de la visita haciendo al visitante parte activa de ella, ... Incluso se la dota de una nueva zona dedicada a Sala de Exposiciones que desde entonces ha acogido más de 40 exposiciones temporales de temáticas muy variadas, además de contar con guías en Braille, subtítulos, acceso adaptado, contenido en varios idiomas, etc, etc ... esa es su realidad desde 2012.

Toda esta información está disponible en la web/blog: http://mcicuevasdeguadix.blogspot.com/

De ahí que tengamos dos fechas de celebración: el 26 de abril y el 9 de mayo (fecha en que también se celebra el Día de Europa). Ésta última es la que tomamos como el aniversario oficial del actual centro de interpretación.

Y ahora, el pasado 13 de marzo 2020, por segunda vez, se vuelve a cerrar de nuevo debido a la Pandemia por Covid-19, de forma preventiva y por el decreto de Estado de Alarma en toda España, en un momento en el que se preveía el mejor año de visitantes desde la crisis de 2008.

Son 21 años como Cueva Museo más 8 años como Centro de Interpretación Cuevas de Guadix , lo que hace un total de 29 años recibiendo visitantes, divulgando nuestra historia, tradiciones, artesanía, …, dando a conocer un hábitat tan peculiar que nos diferencia de otros territorios, siendo Guadix el municipio con el mayor número de cuevas habitadas en la actualidad (2.491 cuevas en uso, censo actualizado en Noviembre de 2016), no sólo de la zona norte - Geoparque de Granada- si no de Europa, nos hace ser un referente consolidado y lugar de visita obligada para aquellos que quieren conocernos.

Si nos remontamos a 1991, durante estos 29 años de ser un reclamo para lugareños y foráneos, la Cueva Museo popularmente conocida por los accitanos/as, ha recibido la visita de 490.812 personas (durante 21 años como cueva museo) más 137.132 en estos últimos 8 años como Centro de Interpretación, que hacen un total de 627.944 interesados/as en conocer por qué, desde cuándo, quién y cómo se vive en las Cuevas de Guadix además de visitar otros lugares emblemáticos de la zona.