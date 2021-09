El tenor ciego Miguel Machado Orozco debuta este viernes en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Granada

este mediodía vuelve Guadix y comarca sin barreras con Antonio Tejada muy buenas tardes muy buenas tardes Manolo qué tal cómo estáis pues con un invitado muy especial no con música en directo podemos decir pues sí porque está esta semana tenemos este martes en el programa Wi-Fi si comarca sin barrera en COPE Guadix tenemos a Miguel Machado Orozco tenor tenor que tiene su gran debut el próximo viernes en el auditorio de la Cámara de Comercio de Granada y hoy lo tenemos aquí porque bueno para el que no lo conozca o no quién es Miguel Machado Orozco remanece de nuestra comarca porque su padre su padre Juan Antonio Machado de la Calahorra se tuvo que ir muy jovencita España cuando se tenía que mirar buscando otra vida mejor allá allá lejos de nuestra tierra se tuvo que marchar a Barcelona pero nunca y doy fe porque tengo la suerte de conocerlos bastante hace un año nunca reniegan de dónde son de dónde salieron y siempre también sé que cada vez que podéis volver a La Calahorra no muy buena ambos hola Antonio muy buenas tardes si efectivamente cada vez que podemos volvemos por nuestra tierra por la Calahorra la verdad es que la Calahorra bonito dónde la hayas o encierros taurinos esas tradiciones tan auténtica de demostrativos de nuestro Marquesado ese castillo renacentista italiano con materiales traídos de Italia cosa que no se debe olvidar y magia que también Aixa están pantano única que tiene la comarca de Guadix y que tiene lo que bueno toda esta zona norte de Granada pero hoy tenemos a Miguel Machado Orozco que no va a ser la única vez que va a pasar por los micros de COPE Guadix y de este programa de Guadix y comarca sin barrera porque antes muchas facetas que tiene la última que ha sorprendido a propios ya extraños su pasión por la música convirtiéndose en uno de los tenores más jóvenes de Granada y más emergente y que tiene un debut es bueno prácticamente la semana que viene y en el cual por eso queremos hoy compartir con vosotros esta experiencia única que va a ser que Miguel obras en frente a un público que yo no sé si va a estar preparado o no para cantar con tanto poco verás porque te digo que si yo mira por ejemplo mismo en los carnavales de la Calahorra estos dos últimos años cantamos ya he estado cantando ayer los carnavales o sea que no y además en la charla y las gracias que sabes que mi hermano y yo hemos impartido siempre ha habido un público no y mi madre me lo dice tú deberías de formar parte de los del patrimonio cultural de Granada porque tú has cantado has cantado en la calle saeta en Semana Santa o sea vivo cantando toda la vida como quien dice Antonio Miguel dime dime por favor está pasión por qué cuando hace unas semanas coincidimos en la llegada a meta de la Vuelta Ciclista Andalucía que estabas con tu hermano al cual le mandamos también un fuerte abrazo de de estos micrófonos de Guadix comarca sin barreras me dijisteis que estabais preparando un concierto porque pensaba digo con un concierto para un concierto pero yo no sabía que era un señor concierto en toda regla concierto lírico un concierto bueno que toda la gente porque bueno para que no conozco para quién no conozca Miguel todo el mundo sabíamos su faceta de superación dentro del mundo del deporte Miguel es una persona ciega totalmente ciega pero que no le ha privado nunca nada mucha gente para que hagáis una idea cerrar los ojos pensar en la última Eurocopa y pensar eso granadinos que estaban animando a la selección española que iban como como la afición número 12 no pues bueno esos dos esos dos granadinos que iban como embajadores de la afición de la roja por lo que yo era Miguel y otro era tu hermano Pepe por eso creo que son gente muy conocida Miguel cuenta no como como descubre esa faceta para enfrentarte un público este nivel y si estás cómo estás preparándote concierto bueno esto yo creo que Mercedes de chico no es decir mi abuelo era un gran menor perdón cosa que le transmitió a mi madre y bueno mi madre que soy muy pequeño ha estado encargando se oiga música sobre todo clásica ópera bueno de todo un poco pero sobre todo eso es lo que te he dicho no música clásica y bueno yo siempre he querido ser músico no eso lo tenía claro que va a sacar el próximo viernes 20 de marzo quedan apenas unos días y de aquí hace mucha miento a que por favor por solamente 10 a beneficio de la Asociación polideportiva X-Lite que precisamente los dos máximos estandarte son los hermanos Machado Orozco puedes adquirir una entrada y disfrutar de un concierto único un concierto no solamente a nivel musical al máximo nivel sino también un concierto donde la superación la inclusión está presente porque no olvidemos que no tiene que ser fácil tampoco anota alguna dificultad por tu discapacidad el poder ensayar los compañeros y poder hacer realidad este concierto vamos no no no y no con mis profesores de canto no no que no vas a estar dime algunos títulos te voy a decir por no porque una sorpresa y me ha dicho no me ha dicho que una frase con lo cual no podemos desvelar nada todo por 10 que yo si pido que por favor bueno todos los dientes de este programa Waze comarca sin barrera tanto los que lo escuchan en directo hoy martes como los que a través las redes sociales enlace web lo escuchan en estos días ya sabe y el viernes 20 de marzo a las 7:30 en el auditorio de la Cámara de Comercio de Granada gran concierto lírico con en la presentación joven tenor el con discapacidad granadino Miguel Machado Orozco que remanece de nuestra Calahorra y al piano con Victoria Romero y enviar a pasar la palabra aquí a los invitados porque la va se le está cayendo lo pasa que no la estáis viendo pero Inma orgullo de padre yo creo que pocas veces baberos para Vero cuéntanos cómo estás supuesto para ti como padre porque no tiene que ser papá no me acuerdo cuando veas los padres me acuerdo también de mis padres porque tenía ninguna discapacidad a veces los miedos que nos invaden es muy duro y cuando un hijo una discapacidad como persona ceguera total te sale como como Miguel por bueno yo no sé si si una suerte una lotería o simplemente es una prueba de la vida para darte cuenta que la persona por un lado lo que nos quitan por otro lado de antemano la mente es una suerte tener un hijo como Miguel o como Pepe que es su hermano es para nosotros no una suerte es un premio como madre un regalito de Dios la verdad es que sí porque no hay que olvidar que ya lo tendremos el próximo programa a Pepe también que es ese guía incondicional no solamente en el otro sino en el deporte en todo como una sombra una sombra que todos los que conocemos a los hermanos Machado Orozco sabemos cuando hablamos de Miguel que al lado está siempre PP o cuando hablamos de Pepe al lado siempre está Miguel y eso es importante y aquí lo que si queríamos decir en un mensaje que lancemos a los oyentes que cómo podemos animarnos para que vengan a disfrutar de este concierto único quiero ver muchos concierto la vida de un artista pero siempre el primero es especial pues mira muy sencillo y hacer una cosa esta emisora lo más probable es que la escuché mucha gente que se pueda sentir identificado con esto te guste más o menos la música clásica pero voy a decir una cosa Bocelli está quiero decir en España ahora que no lo sé es uno de los mayores tenores del mundo llegó lo que quiero decir es que tenores en España ciego yo no conozco ninguno y sobre todo no es por dármelas de pero oye que tengo una buena voz y me han llamado que me llamaron a mi madre que quieren hacerle una que quieren hacerme una audición en la Escuela Superior de Canto en Madrid o sea que podéis y me ha podido ir me estalla disfrutar de una persona que su discapacidad es un segundo plano y es una cosa que utiliza y aprovecha para decir que no existe en barrera pues ya la barrera y los límites como siempre digo es algo que nos marcamos nosotros mismos pues ya lo sabéis este viernes a las 19:30 en el auditorio de Cámara de Comercio de Granada presentación estelar del tenor de la Calahorra de Granada Miguel Machado Orozco que estará el piano con Victoria Romero quien quiera adquirir la entrada en las propias taquilla o bien contactando a través de las redes sociales ski sin límites y al precio único de 10 o esperamos este viernes en Granada