El Yamid posible refuerzo para la defensa del Granada

Foto: Granada CF- José Villoslada

Esta semana quedará marcada en la historia del Granada como la de su primer encuentro de Liga Europea. Un partido a priori fácil, ante un rival de poco renombre y que suele caer a las primeras de cambio en esta competición, el Teuta de Albania. Será el próximo jueves (16 h.).

El Granada llega a este encuentro con la moral muy elevada. Su victoria (2 - 0) frente al Athletic de Bilbao, el mismo equipo al que se ganó en el final de la pasada liga, corrobora que estos jugadores pueden dar muchas alegrías a poco que termine de perfilarse una plantilla, que se basa en algo tan coherente como la continuidad con respecto a una temporada de éxito. El Granada no exhibió su mejor versión en el primer período del partido disputado ante el conjunto vasco. Con empate a cero le anularon un gol de manera parece que injusta. Luego en apenas unos minutos de la continuación, dos tantos de bella factura de Herrera y Milla, permitieron sumar los tres primeros puntos. Precisamente Milla debutó como titular.

Destino Albania

Hoy se ha completado la primera sesión de la semana. En ella ha participado Eteki, una vez superados sus problemas con el COVI-19. Se espera el equipo haga rotaciones en Albania, porque el domingo tiene otro partido importante (18,30 h.), ante un rival directo, el Deportivo Alavés que ha comenzado el campeonato con derrota por (0-1) frente al Betis y que vendrá con una motivación extra. La plantilla entrenará mañana en la Ciudad Deportiva y el miércoles ya lo hará en el Estadio Niko Dovana de Durrës.

Fichajes

Estas rotaciones son posibles al disponer de una plantilla polivalente y compensada que permite las permutas. No obstante, conviene no olvidar que al equipo le hacen falta todavía, al menos, un par de fichajes, especialmente en ataque y defensa. Entre los nombres que suenan se encuentra un central que es pretendido también por Huesca y Cádiz: El Yamid. Es un internacional marroquí que podría llegar cedido desde el Génova. Tiene 28 años y la pasada temporada actuó en el Zaragoza. Para la zona de arriba, toma cuerpo la posibilidad de contar con otro ex del Zargoza, Luis Suárez, que podría llegar cedido desde el Watfor. Conoce el club puesto que perteneció al filial en la temporada 2016-17. También continúa abierta la operación salida, con dos futbolistas que no cuentan para Diego Martínez, Alex Martínez y Neyder Lozano, y dos otros jugadores pretendidos por otros equipos: Rui Silva y Domingos Duarte.