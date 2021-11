WhatsApp anuncia su versión para Mac y iPad: Estos son los pasos a seguir

Hace unos días, WhatsApp hizo un gran anuncio al permitir que a través de su aplicación web se pudiera seguir mandano y recibiendo mensajes aún con el dispositivo apagado o fuera del alcance de la cobertura. Una actualización que ha conseguido revolucionar el mundo de los mensajes instantáneos. Pero ahora, tras la conversión de Facebook, empresa que alberga WhatsApp, en Meta, se han puesto un nuevo objetivo... Apple y sus Macbook e iPad.

?? ICYMI: a little fix goes a long way. We’ve made some updates to the way you chat. pic.twitter.com/i7pvkxbeCj — WhatsApp (@WhatsApp) November 1, 2021









¿Cómo tener Whatsapp en los dispositivos de Apple ?

Es muy sencillo, para poder utilizar WhatsApp de mensajería en Mac o iPad bastará con tener instalada en tu dispositivo móvil la última versión de la aplicación teniendo en cuenta que en Android llegan mucho más rápidas que a la App Store de Apple, tendrás que revisar que en tu terminal ya está instalada la última revisión.

A partir de ahí, el proceso es rápido, tendrás que entrar en el programa del icono verde, pinchar en ´Configuración´ y seleccionar ´Dispositivos vinculados´ y tendrás que ver un mensaje que diga ´Actualización disponible´. Esto significa que no tendrás que tener el móvil encendido una vez que lo emparejes. Puedes actualizar o posponer para otro momento esa descarga.

Si pulsas ´Actualizar´ tendrás que tener en cuenta que todas las sesiones que tengas vinculadas se cerrarán automaticamente para después poder sincronizar de nuevo. Cuando la actualización haya terminado, tendrás que volver a escanear el código QR de tu aplicación móvil en la palantalla de inicio en tu Mac o iPad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





¿Cuántos dispositivos puede tener abiertos a la vez?

Recuerda que actualmente, WhatsApp solo permite tener la sesión iniciada en un máximo de 5 dispositivos. Ya sea en tu móvil, en ordenadores, iPad, Mac, windows...

WhatsApp ya no tendrá que pagar

La nueva Ley General de Telecomunicaciones no incluirá finalmente el pago de una tasa por parte de operadores de mensajería instantánea tipo Whatsapp porque podría suponer una extralimitación regulatoria y, por otra parte, mantiene la eliminación de las cabinas como servicio universal.



El Consejo de Ministros ha aprobado este martes remitir el texto de esta ley a las Cortes Generales y la idea es que esté aprobada a mediados del próximo año, según fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.



Aunque en el anteproyecto de ley, que se sometió a audiencia pública el año pasado, se consideraba como novedad la obligatoriedad a los operadores de mensajería instantánea sin numeración de inscribirse en el registro de operadores y pagar una tasa de 1 euro por cada 1.000 de ingresos, finalmente esta obligación no se ha incluido.



Según las citadas fuentes, desde la Secretaría no se ha tratado este asunto con las hipotéticas empresas afectadas, es decir, Google, Facebook etc.



Sin embargo, "varias instituciones" sí han apuntado que esta obligatoriedad no se debía de implantar porque podría suponer una extralimitación regulatoria y, por consiguiente, debilitar la propia ley.



Teniendo en cuenta además que la repercusión tributaria iba ser escasa o nula -son servicios gratuitos- se decidió no obligar a estas compañías a inscribirse en el registro de operadores, y por lo tanto, seguirán sin pagar esta tasa.



Esta ley, que fue sometida a audiencia pública el año pasado, transpone al ordenamiento jurídico español el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, e introduce novedades en la ley actual, que data de 2014.









El nuevo espectro 5G

El proyecto de ley intenta fomentar el despliegue de redes de alta capacidad, fibra óptica y 5G.



Así, una de las novedades que incluye es el plazo mínimo de la duración de la concesión del espectro, que está fijado en 20 años (no establece máximo).



Hace unos meses, el Gobierno aprobó un real decreto que posibilitó prorrogar la concesión de espectro de la banda de 700 Mhz para el 5G de 20 a 40 años.



De momento, no se ha determinado si esta prórroga hasta 40 años afectará a espectros ya adjudicados, como el de la banda de los 3,5 Ghz.



Esta ley se incluye dentro de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar la modernización y digitalización de España y su tejido empresarial.