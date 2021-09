VÍDEO | Macarena Olona responde con firmeza a una periodista en el Congreso: " Quiero una respuesta"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha acusado a Vox de saltarse el reglamento del Congreso de los Diputados y deteriorar las instituciones al negarse el martes a abandonar el pleno un diputado de esta formación que había insultado a una parlamentaria socialista.



El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez, suspendió el martes durante unos minutos la sesión del pleno después de que el diputado de Vox José María Sánchez García insultara a la parlamentaria socialista Laura Berja, a la que llamó "bruja", mientras ésta defendía la iniciativa de su grupo sobre el acoso que sufren las mujeres cuando acuden a interrumpir su embarazo.



En la sesión de control de este miércoles, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le ha dicho a la diputada de Vox Macarena Olona durante una pregunta formulada por ésta que "no están tan lejos de los independentistas a los que critican".



"Porque cuando se saltan el reglamento de esta cámara y no cumplen con las normas, están deteriorando las instituciones y con ello debilitando al Estado", ha añadido en referencia al episodio del día previo.



Olona ha criticado que a la sesión de este miércoles no hayan asistido 17 miembros del Gobierno de España, entre ellos el presidente, Pedro Sánchez, que participa en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, lo que considera un "insulto" para la Cámara y los españoles.



"Para insultos los que profirieron ayer a una diputada socialista", le ha respondido la portavoz del Gobierno.



"Preguntan al Gobierno y el Gobierno responde. Atiendan al reglamento de la Cámara, ayer descubrí que no lo tienen asumido e interiorizado y no lo respetan en absoluto", ha añadido.



En su intervención, ha pedido a Vox que deje de "enfrentar a unos españoles frente a otros" y que "sean respetuosos con los medios de comunicación y sus profesionales", después de que Olona se encarara el martes con una periodista cuando le volvió a preguntar en los pasillos del Congreso por el insulto.

Los 52 de VOX son agredidos verbalmente todos los días en el Congreso, ha llegado el tiempo de defenderse ??????



Bravo @Macarena_Olona ???? pic.twitter.com/urTyYLadxU — VOX ???? (@vox_es) September 21, 2021





"Este Gobierno no se va cansar de trabajar para avanzar en derechos y para ampliar mayorías que impidan que puedan traer a este país sus planteamientos retrógrados que nos hacen retroceder siglos a la sociedad española", ha asegurado.