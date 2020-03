Antonio Puertas dijo en una rueda de prensa que el Granada llega al partido "en un gran momento de juego" y con mucha "fuerza mental", y que va a salir "desde el primer minuto a por todas y a por el partido".

"Hay que tener tranquilidad porque un partido a noventa minutos es muy largo, pero vamos a intentar ponernos por delante lo más pronto posible", reconoció el almeriense, quien tiene claro que "optar a jugar por un título es lo más grande para un futbolista".

"Llevo seis años aquí, voy a estar cuatro más y me considero un granadino, siento este club y esta ciudad como si hubiera estado aquí toda la vida y estar en una semifinal es lo más grande. He pasado grandes momentos aquí, he estado en grandes citas con este club y este es el reto más importante", destacó.

Antonio Puertas avanzó que "en el vestuario se palpa que se avecina algo bueno" y que "es bueno sentir las mariposas en el estómago", sin ocultar que piensa mucho en el partido y que todo el mundo "está igual".

"Ellos pueden tener más experiencia, pero jugamos en nuestro campo y aquí somos muy fuertes", manifestó el atacante, quien pidió a la afición que "no deje de animar desde el principio".

"En Bilbao sufrimos a su afición y eso a ellos los alimentó mucho. Queremos que aquí sea igual, que nos lleven en volandas para que no paremos de correr, queremos sentirlos y que lo hagan como lo hacen siempre", pidió.

Sobre el Athletic Club, señaló que tiene "dos carrileros muy profundos que le dan mucho a su equipo", que "atacan muy bien al espacio de los laterales" y que "Williams es su jugador más desequilibrante".