UGT denuncia que el SAS insiste en privatizar el almacén de mantenimiento del Hospital Virgen de las Nieves

UGT mantuvo varias reuniones con los responsables directivos del Hospital, donde se informó que era un plan global a nivel andaluz para codificar todos los materiales que se utilizan en las tareas de mantenimiento y que una vez finalizaran esta tarea de codificación, la empresa privada encargada se retiraría en febrero o marzo a lo sumo.

Pues bien, una vez más, el SAS incumple su palabra con este Sindicato, no sólo no se retira dicha empresa de las instalaciones hospitalarias si no que se está formando personal para asumir las funciones que realizan los trabajadores del SAS, en esta ocasión para cubrir el turno de tarde. Desde UGT se ha solicitado el jueves pasado día 21 de marzo, reunión urgente con la Administración, sin respuesta a día de hoy.

La Administración Sanitaria no tiene hoy por hoy predisposición ninguna para garantizar este servicio público, prefieren hacer concesiones mediante concursos de licitación para que este servicio sea gestionado por una empresa privada, tal y como denunciamos en agosto del pasado año. La posición del Sindicato es muy clara, la oposición absoluta a cualquier privatización en el ámbito de la sanidad pública, por lo que exigimos la marcha atrás de esta mala decisión.

Volvemos a solicitar reunión urgente con los responsables del área y comunicamos a los Profesionales de Mantenimiento nuestra clara intención de estar a su lado en esta lucha tal y como siempre hemos estado, no descartando ninguna acción legal y operativa para conseguir revertir esta funesta y penosa decisión que atenta contra un departamento de la Sanidad Pública.