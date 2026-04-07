Tensión en un pueblo de Granada tras un ataque con hacha al grito de "todos los cristianos deben estar muertos"

La Guardia Civil ha reforzado en las últimas horas su presencia en Montefrío (Granada) para evitar tensiones y altercados. La medida se ha tomado después de que un hombre de 45 años, que ya ha sido detenido, agrediera este lunes con un hacha en plena calle a dos mujeres y a un hombre que resultaron heridos.

Un detenido y tres heridos

La agresión se produjo en torno a las 11:00 horas de este lunes en la vía pública, cuando el detenido, de origen magrebí, atacó con un hacha a tres personas de etnia gitana. Como consecuencia del ataque, la más joven de las dos mujeres sufrió un traumatismo en la cabeza, mientras que la otra fue evacuada con lesiones por arma blanca en las manos y la amputación de un dedo. El tercer herido es un hombre de 69 años.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE que, durante su traslado a dependencias de la Guardia Civil, el presunto agresor manifestó espontáneamente haber “sentido la llamada” y que “todos los cristianos deben estar muertos”. Tras la agresión, el hombre huyó y provocó un accidente de tráfico sin heridos, siendo localizado y detenido por los agentes hacia el mediodía en un paraje cercano.

Amplio dispositivo de seguridad

Para garantizar la seguridad en este municipio de algo más de 5.000 habitantes, se han desplazado este martes efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil. Este equipo refuerza el dispositivo que ya se encontraba desplegado en la zona desde el momento de la agresión.

Durante la jornada de este martes también se ha celebrado una concentración en la plaza del pueblo, un acto que se ha desarrollado sin que haya constancia de altercados significativos, según han indicado fuentes del instituto armado.