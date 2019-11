Soldado y Quini podrían ser titulares en Valencia

Comienza a perfilarse el posible once del Granada en Mestalla. El parte médico de hoy es similar al de ayer. Por tanto, todavía existen esperanzas de recuperación para Rui Silva, debido a la naturaleza de su lesión.

En defensa, ante las circunstancias físicas de Víctor Díaz, podría presentarse una línea en la que Quini ocupara su lugar natural y el resto serían los habituales: Germán, Duarte, Carlos Neva.

Montoro está recuperado y entrena con normalidad, pero tal vez su reaparición pueda resultar algo precipitada, aunque podría tener minutos durante el encuentro. Lo normal que actúen Azeez, Gonalons y Herrera, puesto que además, parece que los cambios de sistema no favorecen al equipo de Diego Martínez. Recordemos que Eteki está con la sub 23 de Camerún. También hoy se ha conocido que Herrera y Machís se marchan con su selección, en este caso Venezuela, pero, a priori, no significa que se pierdan algún partido con el Granada. Las bandas serían para Vadillo y Puertas. Arriba retornaría a la titularidad Soldado, que las dos veces que ha visitado Mestalla, luego de su paso por el conjunto valencianista, ha conseguido la victoria.

Dos refuerzos

Atención a la posible cesión de Carles Pérez. El asunto va tomando forma. El mercado no se abre hasta enero, pero el Granada ya está moviendo sus fichas. También existe la posibilidad de reforzar el centro del campo. En algunos círculos se está especulando con Milla, el centrocampista del Tenerife que ya estuvo en la órbita del club a principios de esta temporada. El problema que hubo entonces fueron los 6 millones de su clausula de rescisión. En Tenerife temen y con razón, una salida del jugador.