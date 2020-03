Sin mascarillas ni guantes para atender a los ancianos

Son los más vulnerables y los que parece que a nadie les interesa. Los responsables de siete residencias de ancianos han hecho esta mañana una llamada llena de angustia reclamando que se les faciliten guantes y mascarillas para atender a esas personas. La directora de Entreálamos Ana Belén García Montosa señala que en su residencia hay 200 residentes y 140 trabajadores. No tienen mascarillas ni guantes. Se han encontrado con la confusión en las diferentes administraciones a las que han llamado.

Entreálamos cuenta con espacios libres donde los usuarios pueden caminar o guardar distancias de seguridad pero otras residencias se ven obligadas a tener a todos los ancianos juntos. Las dudas que plantea esta situación es cómo atender a los posibles casos de coronavirus que se den y cómo prevenir. Precisamente es la llamada de alerta que hacen desde el Perpetuo Socorro, El Balcón de la Zubia, María Zayas, Campotéjar, Geriatric 21, Domus Vi o Entreálamos. Cómo van a prevenir los casos de coronavirus si no tienen ni guantes ni mascarillas para los trabajadores. Cuando llevan a estos ancianos al hospital se los tienen que llevar de nuevo y hay que habilitar espacios para tratarlos como merecen. Pero en las residencias no hay capacidad ni instrumental hasta que no se los facilite el ministerio de sanidad.

Piden que se les haga un test a los trabajadores para saber si tienen que aislar a algunos. Hay residencias que no tienen enfermeros o médicos 24 horas y no pueden seguir las recomendaciones del ministerio porque no les han dado ningún instrumento.

Es la alerta de los responsables de esas personas que se encargan de velar por la salud de los ancianos. Sus familiares están muy preocupados. Y no es para menos. Son la población más vulnerable y, de momento, no se les está atendiendo como merecen.

El ministerio de sanidad ha incautado todas las mascarillas y no es posible comprarlas ni tampoco hacerse con el material necesario para dar respuesta a una situación que se puede volver catastrófica si no actúan con celeridad las autoridades competentes.