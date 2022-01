¿Sin espacio en Google?: Sigue estos consejos para liberar almacenamiento sin tener que pagar

El pasado y temido mes de junio se confirmó la noticia: Google Fotos iba a dejar de ser ilimitado siempre que elijas la calidad reducida por lo que los 15 GB que Google “te regala” para poder subir las fotos, entre imágenes, correos y archivos en Drive se terminan agotando, sí o sí.

Todos recibimos mensajes de las aplicaciones de Google en las que nos iban avisando que en breve el espacio se limitaría y que si queríamos acogernos a las promociones de almacenaje del gigante logístico estábamos a tiempo. En ese punto había tres opciones, pagar, marcharte a otro servidor o hacer una gran y profunda limpieza, muchos optaron por esta última opción.

Pasos para tener más hueco en tu Google Fotos

Lo primero que tienes que hacer es acabar de una vez con los archivos, fotos y vídeos, que sean de gran tamaño. Esos son los que de verdad te están estorbando en tu almacenamiento gratuito, para eso lo único que tienes que hacer es ordenar por tamaño y a partir de ahí eliminar esos vídeos en los que el apego sentimental es nulo y te estaban ocupando mucho espacio en tu nube de Google. Muchas veces cuesta trabajo, pero es lo mejor, vídeos largos que no has visto en años y que no dicen nada de tu vida, darles una segunda oportunidad en otro lado del ciberespacio.

Te contamos un atajo para conseguir localizar los archivos que más megas están ocupando. Toca en la foto de tu perfil > Ajustes de Fotos > Copia de seguridad y sincronización y pulsa Gestionar almacenamiento.

Las fotos borrosas y las capturas de pantalla: Bye Bye

De esas tienes muchas, seguro, las copias de seguridad te han subido todas esas imágenes que has hecho y luego has olvidado borrar, los selfies movidos, los contraluces inoportunos, las capturas de pantalla para guardar alguna información y que luego ya no te servía, incluso al intentar desbloquear el teléfono has hecho una captura y te encuentras con decenas de imágenes de tu propio fondo de pantalla, cosas inútiles que tienen que desaparecer cuanto antes de tu espacio Google.

Además, para que esto no te vuelva a pasar, lo mejor es que no incluyas en las fotos que se suben a la nube las capturas de pantalla, normalmente son imágenes de uso corto y no es necesario que estén ahí de por vida. Haznos caso.

Comprime los archivos, ahorrarás espacio









Lo primero que tienes que hacer es configurar tu copia de seguridad en calidad reducida o Ahorro de almacenamiento como en muchos terminales se denomina. Si tienes tu móvil activando las copias de seguridad en calidad original, los 15 GB te van a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio, aquí te dejamos un enlace para poder recuperar el espacio perdido. Ánimo, es fácil.

Drive no es un lugar para almacenar: tatúatelo









La plataforma Drive es una joya pero te “chupa” los megas rápidamente con pocos archivos que alojes en su interior, deja de utilizarlo porque tendrás que estar borrando o comprando más espacio de por vida. Si ya tienes decenas de archivos dentro, tienes que hacer al igual que en Google Fotos y eliminar los de mayor tamaño cuanto antes. Sino tendrás una herramienta copada de cosas inservibles que no te dejarán espacio a lo que de verdad importa, tus fotos.

Llego la hora de la verdad: Limpia tu Gmail.









Tienes correos de hace 10 años con archivos tremendemanete pesados que no solo no utilizas, sino que tampoco lo hiciste en su momento. Amigo, te tienes que arremangar y ponerte en marcha para borrar los correos sobre todo los más pesados. Ordena los correos por tamaño y decide tú mismo que hacer con esos envíos o recibidos que no están haciendo nada en tu espacio virtual. Te aconsejamos que configures tu cuenta de Google en Thunderbird donde verás con más claridad los correos de gran tamaño y los podrás borrar en un abrir y cerrar de ojos. Este proceso lleva su tiempo pero el resultado merecerá la pena.

Ya lo tienes todo en bolsas: Tíralas al cubo.





Ya has conseguido limpiar a fondo todo tu espacio virtual de Google, es el momento de vaciar las papeleras para no tener que esperar entre 30 y 60 días, según tengas configurado, para que desaparezcan estos elementos descartados. Cuando lo hagas verás cómo tu barrita de espacio se ha aliviado muchísimo y podrás seguir almacenando fotos con los trucos y consejos que te hemos ido dando en esta noticia.