El sector de la hostelería aconseja no abrir las terrazas el lunes

Los empresarios de la hostelería están en guerra abierta contra las medidas del Gobierno. Ante la incertidumbre sobre si pasaremos a la Fase uno a partir del lunes, los empresarios lo tienen muy claro: recomiendan no abrir las terrazas. Son ya muchos los que se van a quedar en el camino y estamos con el gravísimo riesgo de que sean muchísimos más. Consideran que la salud es lo primero pero no entienden porqué no se flexibilizan los ERTES ya que se encuentran atados de pies y manos. Gregorio García el presidente de la federación tiene un mensaje claro para el gobierno: así es mejor no abrir aunque entiende que algunos puedan hacerlo por estar solos en su negocio.

EXENCIÓN DE TASAS E IMPUESTOS

Además consideran que las medidas para las terrazas no son adecuadas y esperan que haya una unidad real de las fuerzas políticas para salir de esta situación. Confía el secretario general de la federación de hostelería, Antonio García, en que haya una rectificación y culpa al gobierno de improvisar y causar graves daños a los empleados. Afirma que los empresarios ya tienen complejo de hombre lobo estudiando el BOE a las tres de la mañana.

"MIENTE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO"

Además aseguran que Pedro Sánchez ha mentido cuando ha dicho que iba a llegar los 200.000 millones por las hipotecas y la moratoria. No pueden estar más indignados. Se quejan de que la subdelegada del gobierno Inmaculada Lóepz Calahorro no se ha dignado ni a llamarles y exigen, a quien corresponda, que dimita si no sabe o no puede hacer su trabajo