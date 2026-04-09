Sebastián Álvaro trae los confines del planeta a Granada con su nueva exposición fotográfica

La Fundación Caja Rural Granada ha inaugurado la exposición ‘El mundo en el fin del mundo’, una muestra que recoge cerca de medio centenar de fotografías del periodista, aventurero y escritor Sebastián Álvaro. Las imágenes, fruto de más de tres décadas de viajes y expediciones a algunos de los lugares más remotos del planeta, se podrán visitar en la Sala de Exposiciones de Servicios Centrales de la entidad hasta el próximo 16 de mayo.

Un planeta salvaje y desolado

A través de su objetivo, Álvaro ofrece una visión del mundo en su estado más grandioso, salvaje, bello y desolado. El recorrido transporta al espectador por enclaves tan recónditos como las montañas del Karakórum, la Antártida, la Patagonia o el Tíbet, incorporando un matiz que lo transforma todo: el paisaje antes y después de la huella del ser humano.

Durante la presentación, la responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha subrayado la belleza de unas imágenes que logran “adentrarnos en territorios desconocidos”. Según Servián, han sido captadas desde la mirada de un apasionado de la naturaleza, “capaz de arriesgar su vida para mostrar aquellos lugares donde muy pocos seres humanos han conseguido llegar o adaptarse”.

El paisaje interior del aventurero

En su intervención, Sebastián Álvaro ha destacado que estas expediciones han configurado “la esencia de lo que soy”. “De estos viajes solo me he traído estas imágenes y los sentimientos que me han provocado”, ha explicado el aventurero, para quien cada una de las piezas expuestas es especial.

El creador de ‘Al filo de lo imposible’ ha asegurado que “cada fotografía forma parte de mi paisaje interior”. Por ello, ha invitado a granadinos y visitantes a disfrutar de la muestra: “Espero que, al igual que a mí, cada imagen les evoque un sentimiento y les susurre una historia. Estos son los lugares donde he sentido una intensa y exultante sensación de libertad”.

Nunca quise conquistarlos; han sido ellos los que me han conquistado a mí" Sebastián Álvaro

El archivo personal del autor supera el millón de fotografías tomadas en escenarios tan dispares como el Himalaya o los Polos. Para esta exposición se ha realizado una cuidada selección que, en palabras del propio Álvaro, refleja su relación con el entorno: “Nunca quise conquistarlos; han sido ellos los que me han conquistado a mí”.

Una vida dedicada a la aventura

Sebastián Álvaro se incorporó a TVE con 18 años y en 1981 creó y dirigió el formato de documentales de aventura ‘Al filo de lo Imposible’. Durante más de 30 años, lideró un equipo con el que acometió las aventuras más arriesgadas, desde la ascensión a los catorce ‘ochomiles’ hasta las travesías al Polo Norte y al Polo Sur, convirtiendo el programa en un referente mundial del género documental.