Sánchez: “El 28A tiene que ganar la España del sentido común"

Ante 1.500 personas que han dejado pequeño el aforo y que han recibido a le han recibido al grito coreado de ¡Presidente, Presidente!, Pedro Sánchez ha colocado lo que se juega España el próximo 28 de abril entre dos únicas opciones: “Una España que mira al futuro o una España que retrocede 40 años”. Para el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, hay una España “del sentido común” que ve en el proyecto socialista la única salida “cabal y sensata”, frente a una suma de siglas que “andan de refundaciones y lo único que hacen es fundirse con la ultraderecha”.

Por eso, Sánchez considera que el 28 de abril “tiene que ganar el sentido común”, por lo que, ha dicho, “hay que votar contra los que reducen la política a la crispación y la mentira”. A estos últimos, los de la derecha que “abraza y adopta el discurso de la ultraderecha”, les ha advertido que a un partido como el PSOE que lleva “140 años sirviendo a este país” -y que ha puesto en pie la sanidad pública, la ley contra la violencia de género o la del matrimonio igualitario- “no se le pueden poner cordones sanitarios”. “La España constitucional no se construyó poniendo cordones sanitarios, sino a base de generosidad, diálogo y tolerancia”, ha concluído.

“Ser patriotas es hacer todos los días que en España se viva mejor”, ha dicho Sánchez, quien ha ironizado que “andan molestos y enfadados” porque el gobierno está aprobando iniciativas que mejoran la vida de las personas. Para el presidente, lo que tienen que aclarar es si “¿Están o no de acuerdo con la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Están o no de acuerdo en equiparar los permisos de paternidad y de maternidad? ¿Están o no de acuerdo con impulsar medidas para frenar la escalada de precios del alquiler?”. Sánchez se ha respondido que, en realidad, lo que le molesta a las derechas “no es cómo gobierna el PSOE, sino que gobierne el PSOE”. Y, ante las críticas, les ha hecho esta advertencia: “Les voy a dar una mala noticia: Vamos a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura”.

El líder socialista ha hecho referencia al próximo 8 de marzo y se ha preguntado “¿qué le pasa a las derechas con las mujeres?”, para concluir que, en realidad, apuestan por “ciudadanos de primera y mujeres de tercera”. Un error, dice Sánchez, porque “este es el siglo de las mujeres” y quien pretenda “expulsar a las mujeres, será expulsado de la política por las mujeres”. El secretario general del PSOE ha recordado que “la derecha ha llegado siempre tarde, mal y a rastras...Hasta que llegó Casado que quiere poner freno y marcha atrás”. Y, además, advierte que “a los que blanquean a los de las listas negras les vamos a decir que la España que va a ganar en este país es la que va a salir a las calles el 8 de marzo”.

Sánchez, en el acto en Granada, ha estado acompañado del alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, del secretario general de los socialistas granadinos, Pepe Entrena y de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. Díaz ha llamado a la movilización el 28 de abril, porque “si no vamos, viene la derecha, se une y forma un trifachito como en el Gobierno de Andalucía”.

El secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, ha destacado la

importancia de que esta tierra cuente con un Gobierno “amigo” como el de

Pedro Sánchez que ha impulsado asuntos como la línea eléctrica

Caparacena-Baza-La Ribina, el acelerador o el fin del aislamiento

ferroviario, proyectos ninguneados por el PP durante siete “largos”

años.

“También son necesarias las políticas para las personas como las de los

Gobiernos socialistas, más aún en una provincia como Granada, con casi

un millón de habitantes”, ha señalado el socialista para advertir de que

“lo que no necesita son los recortes que la derecha ha enseñado ya por

debajo de la puerta en Andalucía o la bajada de impuestos a los que más

tienen”.

Entrena ha concluido apelando a una movilización “masiva” en apoyo al

PSOE en las próximas elecciones generales y municipales. “Nos jugamos

seguir avanzando en igualdad y derechos o dar pasos atrás. Vamos a

pelear porque necesitamos una sociedad más justa y mejor; derechos,

libertades e igualdad para todo el mundo y acabar con la precariedad

laboral”.