Ruiz Cosano: "Los menores se enfrentan hoy a peligros más cínicos que nunca"

Es el día internacional de los derechos de la Infancia. Ahora, los menores ya no se enfrentan habitualmente al riesgo de ser explotados en una fábrica como sucedía en el siglo XIX, pero hay otras amenazas no menos graves como los abusos sexuales, el adoctrinamiento ideológico o la influencia no siempre positiva de las redes sociales.

Hoy en el centro cívico del Zaidín algunos escolares han interpretado una obra de teatro en la que han mostrado los efectos del acoso escolar. El concejal de juventud y educación, el pediatra Carlos Ruiz Cosano, ha hecho una llamada a la responsabilidad y a la concienciación advirtiendo que siguen siendo muchos los peligros que amenazan a la infancia. Peligros que a veces están demasiado normalizados.

Dentro de las competencias municipales, el ayuntamiento quiere trabajar en diferentes programas con las familias y centros educativos insistiendo en que la protección de la infancia es una responsabilidad de todos.