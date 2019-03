Rita, la última vecina del Mirador de San Nicolás

Rita tiene 88 años y es la última vecina que vive en el mirador de San Nicolás. “Soy la que queda de las de siempre”, explica con la voz calmada que caracteriza a la gente de su generación. Gente sin prisa, acostumbrada a contar y a escuchar. Y Rita cuenta con una memoria perfecta cómo eran los tiempos antaño, cuando ella era pequeña. “Nací en 1930 junto al aljibe del mirador. Por aquí sólo corrían pavos, conejos, gallinas… Mi padre decía: Si aquí alguien pusiera un bar…”

Ay si levantara la cabeza su padre hoy y viera cómo los restaurantes con terrazas hacia la Alhambra han copado todo el entorno, dejando casi sin vecindario “de toda la vida” a este lugar que cambió para siempre, según Rita, “cuando vino Clinton y dijo que aquí se veía el atardecer más hermoso del mundo. Yo el atardecer lo veo desde mi salón”, explica con media sonrisa y mirada divertida.

Al regresar desde la terraza al interior de la casa, decenas de miradas, las de los turistas que abarrotan las terrazas de los restaurantes aledaños, se clavan sobre la octogenaria. Ella, la verdad, como si no los viese.

“A mí no me molesta el turismo. Dejan dinero y eso es bueno. Lo que no me gusta es la gente fea. Y en el mirador hay gente fea. La gente era más sana antes”. Se pasa la mano por el rostro y sostiene la mirada. “Sí, echo de menos a la familia. Éramos 6 hermanos. Yo era la menor. Los vecinos de ahora son buena gente pero ya no hay la relación de vecindad que había antes”.

¿Y cuándo sales, Rita? “Por mañana, a comprar, cojo el autobús. Por la tarde ya no salgo, me quedo en casa”. Y en su casa se queda, sentada y fresquita, la última última vecina del mirador de San Nicolás.