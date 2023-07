Ricardo Fernández del Moral, ganador de cinco premios en La Unión, inaugura en Festival de la Guitarra

La más genuina aportación de la música española a la cultura occidental es el flamenco y no es precisamente el género que más se prodiga en el escenario del Palacio de Carlos V, epicentro del arte de la música en Europa. El Festival de la Guitarra de Granada ha querido que su tradicional inauguración que este recinto tenga como protagonista a esta expresión artística y además que sea de una forma excepcional, porque de esta manera es como puede calificarse al artista manchego Ricardo Fernández del Moral quien se ha convertido en una singularidad histórica, al ser capaz de cantar y tocar la guitarra con una maestría similar. Al escucharlo uno se pregunta si es mejor en una u otra modalidad y posiblemente no sea necesario encontrar una respuesta esta pregunta, puesto el suyo es un caso único. Así lo acreditan sus en el Festival de La Unión (Murcia), prestigioso certamen que distingue solo a los mejores.

Más que flamenco

Ricardo es sin duda arte, pero a la vez espectáculo. Se trata de dos conceptos que conjugados consiguen emocionar al público en un grado superlativo. Observarlo en la doble vertiente descrita provoca una entusiasta admiración y la convicción de que estamos ante un artista sin apenas precedentes. Es cierto que en los albores del flamenco, las crónicas describen a cantaores acompañándose con su guitarra, pero entonces el papel de este instrumento no había adquirido la complejidad que tiene en la actualidad.

El recital que ofrecerá en Granada tiene como título Cantarte y Tocarte y Fernández Fernándezha querido mostrar en él no solo la semántica, sino también un juego de palabra, al terminar ambas palabras en arte, creación singular del ser humano. Lo suyo es el flamenco, pero dado los maridajes que tiene el género con otros estilos, el los aprovecha y desde el comienzo de su actuación el público, sea o no fiel a esta manifestación, queda atrapado por su creación en términos totales, en tanto el mismo compone muchos de los temas que interpreta, donde además de los palos tradicionales expone boleros, coplas o rancheras.

Un programa especial para Granada

Ricardo Fernández ha querido que su recital en este festival sea un tanto especial. “Actuar en Granada y en el Palacio de Carlos V es algo muy especial y me he planteado que debía de hacer algo distinto. Inmediatamente me surgió la figura de Federico García Lorca. Le he puesto música a algunos de sus poemas y lógicamente los incluiré en esta actuación”.

Un manchego en el Festival

La ciudad manchega de Daimiel (Ciudad Real) lo vio nacer hace 48 años en el seno de una familia de tradición flamenca. Su padre era cantaor y a los ocho años comenzó a estudiar guitarra con los maestros Oscar Herrero y Mano Martín. Precisamente con la guitarra sube por primera vez a un escenario a la edad de 14 años en la Peña Flamenca Antonio Córdoba de Almagro, de la que se convierte al poco en guitarrista oficial, como también sucederá en la Peña La Sonanta de Ciudad Real. Pero con el tiempo, además de acompañar a las primeras figuras del flamenco, también se descubre para el público como un cantaor de grandes cualidades vocales y en el año 2011 comienza a recorrer los concursos de toda España y a conseguir premios como el del Concurso Nacional de Cante Joven de Madrid. Al año siguiente decide acudir al Festival Internacional de Cante de las Minas en La Unión (Murcia), probablemente el más prestigioso de cuantos se celebran y su triunfo es rotundo. Por primera vez en la historia un mismo interprete recibe cinco premios en este certamen, entre ellos la célebre lámpara minera, interpretando los palos de la Malagueña, Taranta, Soleá, Toná, Minera. Este triunfo le ha abierto las puertas de los principales teatros de España, como el Real de Madrid, y ha participar en los principales festivales de nuestro país, además de realizar varias giras fuera de España que le han llevado a Japón, Bruselas, Lusemburgo, Zurich, Colonia o el Festival Internacional de la Guitarra de Fribourg en Suiza.

Distinciones anuales de la Fundación

La Fundación Europea de la Guitarra entregará antes del concierto sus galardones anuales. El propio Ricardo Fernández es uno de los premiados como reconocimiento a un “artista único con una voz que le ha llevado a ser el único en la historia en conseguir los cinco premios de cante de las minas de la unión en una noche, a lo que hay que añadir que se acompaña sus actuaciones a la guitarra el mismo con igual maestría que hace su cante”. También será distinguida Margarita Escarpa por ser “una de las concertistas de mayor proyección internacional y su labor como catedrática del Conservatorio Superior de Vigo y de la Universidad de Viena”. Tendrá un especial protagonismo la Universidad de California, presente desde la primera edición del festival y para ello serán premiados, además de la institución académica, Leo Van Cleve, ex vicerrector de la California State University, en cuyo mandato se fraguó esta relación, y Scott Morris, director del programa de guitarra Summer Arts y responsable del Departamento de Música.