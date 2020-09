Renatao Yi es el nuevo presidente del Granada

Foto: Granada CF -José Villoslada

El Granada tiene un nuevo presidente. Se trata de Renatao Yi. La decisión la ha adoptado la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebra esta mañana. El anterior mandatario, Lizhang Jiang, ha sido nombrado Presidente Honorario. Entre los acuerdos comunicados destaca que el modelo deportivo va a continuar siendo el mismo. Esta es la nota que informa de esta circunstancia.

“Reunida la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Granada Club de Fútbol SAD, a las 11 horas del 15 de septiembre de 2020 , se detallan, a continuación, los acuerdos alcanzados.

Se ha procedido a la constitución de un nuevo Consejo de Administración, con D. Rentao Yi como Presidente del mismo.

D. Lizhang Jiang es nombrado Presidente Honorario. Tras la constitución del nuevo Consejo de Administración, dicho organismo ratifica la continuidad de la gestión del club, que actuará bajo las indicaciones de Wuhan DDMC Football Club Management Co., Ltd. El nuevo Consejo de Administración confía en el modelo deportivo seguido hasta la fecha para continuar sumando éxitos deportivos”.

¿Que significa esto? Un relevo en la cúpula, cuyo origen y consecuencias no se conocen. ¿Quién es el nuevo mandatario? El presidente de la empresa citada en el comunicado Wuhan DDMC Football Club Management Co., Ltd, que es la máxima accionista del Granada.

Aunque la nota no especifica nada al respecto, Macanás deja de pertenecer al Consejo de Administración, pero seguirá vinculado al club, con funciones muy similares en cuanto al primer equipo, donde realiza una labor de atención a futbolistas y continuará acompañando a la plantilla en los desplazamientos.

Viaje a Albania

La actualidad deportiva viene marcada el equipo por la penúltima sesión antes del partido frente al conjunto albanés de Teuta Durrës, previsto para este jueves (16 h.), correspondiente a la Liga europea. La expedición rojiblanca partirá mañana hacia Tirana, en un vuelo directo. Después se desplazará por carretera a Durrës. Allí celebrará último entrenamiento antes de este enfrentamiento, en el mismo escenario del encuentro, el Estadio Niko Dovana. El retorno está previsto la misma jornada del encuentro.