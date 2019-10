Un Real Madrid en horas bajas recibe al Granada en su mejor momento

El próximo rival del Granada, el Real Madrid, definitivamente no atraviesa su mejor momento. Su empate a dos frente al Brujas, después de ir perdiendo al descanso por cero a dos, pone de manifiesto esta circunstancia. Nacho cayó lesionado y hay debate en torno a la portería del equipo de la capital de España.

Por su parte el Granada continúa atravesando uno de los momentos más brillante de su historia. Diego Martínez podría repetir en el Bernabéu el mismo once que ganó al Barcelona y al Leganés. No está tan clara la alienación que decidirá Zidane. A favor del conjunto rojiblanco el que no ha tenido partido entre semana.

A pesar de todos estos datos, el Real Madrid es el favorito. Si el Granada obtiene un buen resultado el sábado, se confirmará como el equipo revelación de la temporada. Ochocientos aficionados granadinistas serán testigos del partido, con las entradas que ha facilitado la entidad madridista. A ellos habrá que sumar los que adquieran sus localidades por otras vías.