El PP reafirma su “más firme compromiso”con las canalizaciones de Rules

El PP ha reiterado su “más firme compromiso” con las

canalizaciones de Rules, trasladando su respaldo a los regantes y

agricultores de la Costa Tropical granadina, a quienes “el PSOE, desde la Junta

de Andalucía y desde el Gobierno de España, ha dado la espalda”. Así se ha

pronunciado el candidato del PP por Granada al Congreso de los Diputados,

Carlos Rojas quien ha asistido esta mañana a la concentración convocada por

la Comunidad General de Regantes del Bajo Gualdalfeo. “Estamos todos unidos

en la Costa una vez más para pedir las conducciones de la Presa de Rules.

Tienen que ser una realidad cuanto antes, son de interés general, de estrategia

Rojas ha lamentado que el PSOE, tanto al frente de la Junta de como del

Gobierno de España, haya dado siempre la espalda a los regantes y

agricultores de la Costa Tropical, perjudicando el desarrollo de la misma. En

este punto ha recordado que La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE,

recibió cerca de 80 millones de euros procedentes de ayudas del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para realizar las obras pero “lo

reprogramaron y no lo hicieron”.

“Abandonaron el proyecto sin explicar en qué se gastaron el dinero y

agricultores y empresarios de la costa granadina se quedaron a la espera de

esa oportunidad que el PSOE les negó”, prosiguió Rojas. Ante esta “inacción y

traición a nuestra Costa Tropical fue el PP desde el Gobierno central quien hizo

los deberes que dejó en un cajón la administración dirigida por Susana Díaz. Al

tener estas conducciones la consideración de obra de interés general, el

Gobierno central firmó un Protocolo con Acuamed y la Comunidad General de

Regantes del Bajo Guadalfeo para avanzar en las mismas. De hecho, el PP

culminó el proyecto básico de estas obras”. El dirigente popular, si bien ha

definido este hecho como “histórico”, ha insistido en que “hay que seguir

avanzando”.

Rojas ha subrayado que el respaldo del PP a estas conducciones es “total” y ha

mostrado el empeño de los populares para realizarlas lo antes posible. Además

ha puesto el acento, en sintonía con las declaraciones formuladas ya por la

consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta

de Andalucía, Carmen Crespo, en que cuando se realicen el agua irá, “tal y

como establece la normativa actual, para los regadíos de la provincia. Si en un

futuro hay excedentes, serán los regantes los que tengan que decidir el uso de

los mismos y los nuevos planes”.

El candidato popular ha defendido el trabajo realizado por el PP respecto a las

conducciones, manteniendo contacto permanente con los regantes y

agricultores de la Costa para informarles de las acciones llevadas a cabo por la

formación en esta materia. Así, ha criticado la “hipocresía del PSOE, que en

2018, cuando se presupuestaron 600.000 euros, según los socialistas no

llegaba ni para el proyecto de obra de las conducciones”. Sin embargo, “en su

fallido proyecto de Presupuestos para 2019 los socialistas repitieron la partida para estudios por 600.000 euros, pero en esta ocasión cambiaron el discurso y

hablaban ya de gran impulso. Rojas ha lamentado que “este era el gran año

para la presa de Rules” pero, desde la moción de censura del Partido Socialista

“ha vuelto a ralentizarla evidenciando que no tienen proyecto para Granada”.