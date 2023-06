PSOE lamenta que la ex concejala Sandra Rodríguez "no reconozca" los derechos Lgtbi "logrados por socialistas"

El número dos del PSOE de la capital, Jacobo Calvo, ha salido al paso de las declaraciones efectuadas por la ex concejala en el Ayuntamiento de Granada, Sandra Rodríguez Salas, y ha lamentado que la ex concejala "no reconozca" los derechos Lgtbi "logrados por los gobiernos socialistas".





Para Calvo, "todo hay que enmarcarlo en un tema estrictamente personal y de descontento que para nada enturbia ni su trabajo en las áreas que le han correspondido durante estos meses ni el trabajo realizado por el PSOE durante décadas en la lucha por la igualdad entre todas las personas", según ha recogido la formación en un comunicado.





El responsable del PSOE granadino ha expresado que "los avances logrados en materia de igualdad entre personas siempre han llegado de la mano de gobiernos socialistas".





"Los derechos que han logrado los colectivos Lgtbi en las últimas décadas tienen el marchamo de un PSOE que siempre ha estado al lado de quien más lo ha necesitado, y ese es un hecho incontestable", ha subrayado.





Asimismo, ha afirmado que "a lo largo de los más de 140 años de historia del PSOE, han salido voces discrepantes que para nada han puesto en riesgo a la organización ni tampoco han sido un obstáculo para avanzar en derechos y en igualdad".





En ese sentido, en palabras del responsable de Organización socialista, "es una pena que la ex concejala haya optado por una vía que no compartimos y que obedece más a otros asuntos de carácter más personal que político".





Por último, ha apostillado que por parte del PSOE "no se van realizar más declaraciones acerca de la ex concejala", ha querido agradecerle a Rodríguez Salas su trabajo durante estos meses y ha resaltado que "los valores que socialistas ilustres como José María Corpas siempre encarnaron, tales como la lealtad, el diálogo y el compromiso con unos valores centenarios, son el motor de transformación de nuestro país".