Positivo por COVI-19 en la plantilla del Granada CF

Foto Granada CF – José Villoslada

Yangel Herrera ha dado positivo en las pruebas por COVID-19. En primavera se informó también de un resultado positivo, pero ahora el club comunica que no fue así. Aunque lo más importante es la salud del afectado, no podemos olvidar que afecta al centro del campo, una línea especialmente afectada por las posibles bajas de cara al partido de Copa que disputa el equipo rojiblanco frente al F. C. Barcelona. Esta es la nota emitida por el club:

“El Granada Club de Fútbol comunica que, tras la realización de pruebas de antígenos y posterior confirmación mediante PCR, se ha detectado un caso positivo por COVID-19 en la primera plantilla. En concreto se trata del jugador Yangel Herrera, quien ha sido aislado en su domicilio y se encuentra en permanente contacto y seguimiento por parte del cuerpo técnico y los servicios médicos.

Cabe puntualizar que sería el primer positivo por COVID-19 de Yangel Herrera, puesto que a pesar de algunas informaciones aparecidas durante el pasado mes de mayo, el jugador no había pasado anteriormente la enfermedad.

Tras conocer el resultado de las pruebas, el Granada CF ha puesto el caso de positivo en conocimiento de las autoridades sanitarias, y ha seguido escrupulosamente el protocolo dispuesto a la espera de la recuperación y posterior reincorporación del jugador”.