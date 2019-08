La Policía Nacional interviene una granada de mano reglamentaria

Agentes del TEDAX de la Policía Nacional han

intervenido una granada de mano reglamentaria de instrucción de la

Segunda Guerra Mundial que había sido enviada a través del servicio de

correos utilizando un paquete postal. Los vigilantes que operaban el escáner

del Centro de Tratamiento Automatizado de Correos avisaron a la Policía

Nacional al observar una imagen que les infundió sospechas por presentar

claramente la forma de una granada de mano. La apertura controlada del

paquete por parte de los agentes especializados determinó que el artefacto

no poseía carga explosiva.

La granada fue detectada por los vigilantes que operaban el escáner

En el escáner de Correos los vigilantes de seguridad, dentro de su actividad

preventiva y rutinaria, pudieron apreciar la imagen, obtenida a través de un

escáner, del interior de un paquete postal mostrando lo que parecía ser una

granada de mano, informando de este hecho a la Policía Nacional.

Los agentes del TEDAX acudieron inmediatamente al Centro de

Tratamiento Automatizado de Correos ubicado en la Avenida de Pulianas

donde pudieron identificar, a partir de la imagen proporcionada, lo que

parecía ser una granada de mano tipo “piña” de las usadas durante el

segundo conflicto bélico mundial, con la apariencia de poseer todos los

elementos para ser efectiva.

El artefacto fue adquirido de forma irregular en un mercadillo

ambulante

La investigación condujo hasta la localización tanto del remitente como del

receptor del paquete enviado, quienes describieron el artefacto y aportaron

incluso imágenes del mismo, manifestando que no existía peligro. Por su

parte la persona que había enviado el paquete a través de correos declaró

que había adquirido la granada en un mercadillo ambulante de una provincia

limítrofe. Una vez trasladado el paquete a las dependencias policiales, bajo

estrictas medidas de seguridad y en presencia del remitente, los agentes

especializados abrieron el paquete y pudieron comprobar que se trataba de

una antigua granada de mano reglamentaria de instrucción tipo “piña” y de

fabricación americana en cuyo interior no existía carga explosiva alguna.

El envío postal fue consecuencia de una transacción entre particulares

Este tipo de artefactos, una vez inutilizados y vaciados de su carga

explosiva, pasan a ser objetos muy codiciados por coleccionistas

especializados en toda clase de elementos de origen militar, así pues la

granada fue puesta a la venta en una conocida aplicación digital de compra-

venta de toda clase de artículos de segunda mano.

La tenencia, envío postal o manipulación pueden acarrear

consecuencias graves

Según las características del caso en concreto, la tenencia o el envío postal

son hechos que incluso podrían llegar a constituir delito, no obstante, de no

ser así acarrearían importantes sanciones administrativas por falta grave o

muy grave según el Reglamento de Armas, al catalogar muchas de estas

piezas como Armas de Guerra.