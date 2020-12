Piñas para apoyar a los comerciantes de Padul

Ha sido una iniciativa para mostrar el apoyo a los comerciantes de Padul que han atravesado una situación realmente complicada. Antonio García Villena, ayudado por amigos y familiares, ha regalado a todos los comercios una piña. Es una muestra de unidad ante las dificultades que están atravesando.

En las redes sociales ha mostrado así su apoyo a estos vecinos: "Esta mañana os habéis encontrado un pequeño detalle que he querido tener con todos los comerciantes de nuestro pueblo. Puede ser que se me haya pasado algún comercio o que se haya podido perder o volar a lo largo de la noche, por eso si a alguien no le ha llegado que se ponga en contacto conmigo y se lo llevo. Gracias a mi familia y amigos por apoyarme y ayudarme en todas las ideas y propuestas que les propongo."

Posteriormente ha mostrado su satisfacción por esta iniciativa: " Hoy me siento feliz, agradecido con tantísimas muestras de cariño, no sabéis lo bien que se siente uno cuando ve feliz y alegre a los demás. No quería acabar este día sin daros las gracias, sois únicos, me siento afortunado de vivir en Padul y estar rodeado de personas tan maravillosas como vosotras. Os dejo algunas fotos del proceso de realización del pequeño detalle y no quiero dejar de agradecer a mis amigos su ayuda y apoyo. Sois increíbles."

https://www.facebook.com/1258993324/posts/10223651157367845/?d=n