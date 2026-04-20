La patronal de Granada reclama 80 obras urgentes para el futuro de la provincia

La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y Cámara Granada han presentado su Informe de Infraestructuras 2026, un documento que agrupa una treintena de proyectos prioritarios, que se elevan a casi 80 al desglosar las actuaciones hídricas y eléctricas. El objetivo es que los partidos políticos los incluyan en sus programas de cara a los próximos procesos electorales. El presidente de ambas instituciones, Gerardo Cuerva, y el representante de la Comisión de Infraestructuras, Javier Rubiño, han sido los encargados de desgranar el informe.

Las urgentes por urgentes, las retrasadas por retrasadas y las que hay que empezar a planificar para que estén en la década de los 40, todas estas infraestructuras son imprescindibles" Gerardo Cuerva Presidente de la CGE

El documento divide las necesidades de la provincia en siete áreas: infraestructuras ferroviarias, viarias, del agua y de regadío, eléctricas, proyectos singulares, Sierra Nevada y Litoral. Incluye desde obras en marcha como la Variante de Loja o la construcción del Acelerador de Partículas IFMIF-DONES, hasta iniciativas bloqueadas como las VAUS o el Cierre del Anillo de la Circunvalación. También plantea proyectos a largo plazo, como las conexiones ferroviarias con el aeropuerto de Málaga o con Madrid a través de Jaén.

Proyectos estratégicos y conexiones

En relación con el IFMIF-DONES, Cuerva ha celebrado el ritmo de los trabajos, pero ha vuelto a pedir a la Junta de Andalucía que se sume al proyecto Industry Office para crear un sector industrial ligado a la gran ciencia. Sobre el Parque Tecnológico de la Salud (PTS), el informe reclama avanzar en su ampliación hacia Ogíjares y pide a la Junta “un plan concreto de potenciación”.

Respecto al transporte, los empresarios ven positivo el avance de la ampliación del Metro hasta Las Gabias, pero exigen participar en la definición de las futuras ampliaciones. Sin embargo, muestran escepticismo con la conexión por AVE entre Granada y Almería, ya que Cuerva considera imposible que las obras comiencen en 2028 “porque no hay proyectos”.

Lamentablemente no se nos hizo caso, por lo que la finalización de las obras se va a dilatar muchos años" Gerardo Cuerva Presidente de la CGE

La urgencia del agua y la electricidad

El presidente de la patronal ha calificado de “increíble” que sea necesario seguir reivindicando infraestructuras hídricas y eléctricas que ya están contempladas en los planes oficiales. Ha recordado que gran parte de ellas están sin desarrollar, “lo que incide gravemente en el desarrollo de la provincia”. Entre ellas destacan las conducciones de Rules y la activación del regadío en la comarca de Baza.

El informe detalla también la crítica situación eléctrica, aludiendo al estado de las subestaciones de distribución y a la existencia de 0 MW disponibles para atender nueva demanda. Por otro lado, Cuerva y Rubiño han lamentado la lentitud administrativa, que retrasa los proyectos entre 7 y 10 años, y han pedido a las administraciones “que al menos hagan proyectos”.

Vigilancia ante los procesos electorales

Javier Rubiño ha anunciado que la comisión de infraestructuras organizará sesiones monográficas sobre cada una de las siete áreas del informe para hacer un seguimiento de su progreso. En este sentido, Gerardo Cuerva ha advertido que las organizaciones empresariales estarán “vigilantes” y no aceptarán que “se paralicen los proyectos por mor de los procesos electorales”.