El panorama "devastador" que deja el coronavirus en la economía granadina

La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha elaborado un informe que confirma el enorme impacto del COVID-19 en la economía de la provincia. A partir de la información recogida por las distintas asociaciones y federaciones empresariales que forman parte de la CGE, con las que se está manteniendo un contacto permanente y fluido desde que se declaró el estado de alarma, la Confederación ha constatado las dificultades que están teniendo los distintos sectores productivos como consecuencia de la crisis sanitaria y la limitación de movimiento de los ciudadanos.

Asesoramiento de los empresarios

Los técnicos de la CGE, que están resolviendo cientos de dudas y consultas sobre el coronavirus y las distintas medidas económicas aprobadas por las administraciones públicas, confirman en su informe que la incidencia del COVID-19 está siendo transversal. Evidentemente, los sectores más perjudicados son aquellos que se han visto afectados desde el principio por la declaración del estado de alarma, como hostelería y comercio de proximidad, pero el resto de actividades productivas no se está librando de los efectos negativos de esta crisis sin precedentes. Además, la ampliación del confinamiento aprobada el pasado domingo ha ‘cerrado’ otras actividades consideradas no esenciales, como la construcción y la industria, que afrontan un escenario de gran incertidumbre debido a las limitaciones impuestas por el Gobierno central en el terreno laboral.

La proliferación de los ERTEs

La secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios, María Vera, apunta que “las empresas granadinas han estado haciendo todo lo posible por mantener viva la llama de la economía y por preservar el empleo”, pero “la falta de demanda, la caída de la facturación y las dificultades para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores” han incidido de lleno en el día a día de la mayoría de las empresas durante las dos primeras semanas de confinamiento.

La extensión del parón económico aprobada el pasado domingo, junto a las últimas medidas laborales que prohíben el despido procedente y la suspensión de contratos temporales y dificultan el acceso a los ERTEs de cientos de compañías, dibujan un panorama poco halagüeño para la economía granadina. “Desde la CGE respetamos las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, puesto que lo primero en esta crisis es la salud y la seguridad de las personas. Pero también necesitamos que se articulen nuevas medidas económicas que salven la economía, que ha entrado en una parálisis absoluta de la que no saldremos sin estímulos y ayudas eficaces para la empresa, las pymes y los autónomos”, indica Vera.

La excepción de la industria agroalimentaria

Con la excepción de la industria agroalimentaria, que sigue trabajando casi a pleno rendimiento para surtir la despensa granadina, la mayoría de los sectores sondeados por la Confederación Granadina de Empresarios han visto condicionada su actividad desde el inicio de la crisis del COVID-19. El sector turístico, que se ha quedado a cero, es el que está afrontando la situación más grave: no solo ha parado por completo la actividad, sino que se han producido cancelaciones masivas en un periodo, el inicio de la temporada alta, del que depende más del 50% de la facturación del sector. El comercio también está atravesando una situación muy delicada que ha afectado a las empresas mayoristas: pese a que durante las dos primeras semanas de confinamiento sí pudieron seguir trabajando, vieron desplomarse la demanda y, por tanto, la actividad. Los comerciantes granadinos piden nuevas medidas para reactivar el sector, alertando de que, en caso contrario, serán muchos los comercios tradicionales que no podrán volver a abrir sus puertas una vez que pase esta crisis.

Imposibilidad de recuperar las horas perdidas

Construcción y metal también han tenido serios problemas para desarrollar su actividad como consecuencia de la falta de suministro de piezas y materiales y las dificultades para cumplir con las normas de seguridad y salud laboral en sus espacios de trabajo. En el caso de construcción, además, el endurecimiento del confinamiento ha obligado a paralizar las obras, pero alertan de que para el sector será muy difícil recuperar las horas perdidas y que, si se impide su acceso a los ERTEs de fuerza mayor, será difícil mantener el empleo una vez se recupere la normalidad.

Los centros de formación privada están atravesando un momento complicado: alrededor de 23.000 alumnos han tenido que paralizar la formación que estaban realizando, lo que ha provocado que las empresas del sector dejen de facturar alrededor de 27 millones de euros. En el caso de los centros educativos concertados, subvencionados y privados, la paralización de la actividad afecta fundamentalmente a los servicios no relacionados con la docencia (comedores, aula matinal, actividades extraescolares), que están siendo suspendidos. Los centros privados, además, afrontan también una clara pérdida de ingresos que puede dificultar el mantenimiento del empleo.

El impacto del COVID-19 en las empresas de alimentación es muy desigual, ya que depende del mercado en el que trabaje cada compañía. Las que están orientadas hacia el sector hostelero han paralizado por completo su actividad, mientras que las que trabajan con el sector de la distribución alimentaria sí mantienen la normalidad.

El sector TIC es quizá uno de los menos afectados de forma directa e incluso se está registrando un repunte de demanda en sectores como los de telecomunicaciones, soporte web o protección de datos. Sin embargo, la falta de actividad económica también ha afectado a las empresas tecnológicas por la caída de demanda nacional e internacional, las cancelaciones de eventos o la incertidumbre ante penalizaciones o resoluciones de contratos.

Comercio

El comercio menor ha sido uno de los grandes perjudicados por el COVID-19. Las medidas incluidas en el decreto de Estado de alarma supusieron el cierre de buena parte del comercio tradicional, que ha optado mayoritariamente por la presentación de ERTEs para garantizar su supervivencia y el mantenimiento del empleo. Desde la Federación Provincial de Comercio aseguran que, aunque el paquete de medidas económicas del Gobierno da respuesta a algunas de las necesidades del sector, para el comercio es prioritario que se agilicen al máximo las inyecciones de liquidez para hacer frente a los pagos urgentes propios del inicio de la temporada. “No tenemos liquidez y la necesitamos ya. El Gobierno solo ofrece garantías para las líneas ICO a las empresas viables. ¿Pero se va a considerar viable una empresa que no sabe si va a abrir?”, apuntan desde la Federación de Comercio.

Desde la organización empresarial indican que es necesario adoptar nuevas medidas para reactivar el sector. “Hay que ir preparando las bases para que esta crisis no sea como la anterior, porque si no, son muchos los comercios tradicionales que no van a poder volver a abrir sus puertas”.

Construcción

La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada apunta que, aunque durante las dos primeras semanas de confinamiento la construcción no estuvo afectada por la paralización en virtud del estado de alarma, las empresas del sector se encontraron con muchas dificultades para poder llevar a cabo su actividad. “Por un lado, se vio interrumpida la llegada de suministros y materiales. Por otro, faltaban equipos de protección (EPIs) para garantizar la salud de los trabajadores; y, además, por las características del sector no resultaba fácil cumplir con las recomendaciones de seguridad e higiene para evitar contagios de coronavirus. Además, las grandes dificultades de movilidad complicaban el traslado de los trabajadores a sus centros de trabajo”, explican desde ACP.

En la práctica, son muchas las empresas de construcción que se vieron obligadas a paralizar su actividad incluso antes de la ampliación del confinamiento.

Hostelería y Turismo

El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido especialmente duro para el sector de hostelería y turismo, que ha visto paralizada por completo su actividad. El cierre decretado de los establecimientos de ocio y restauración, a los que se sumó desde el 26 de marzo el cierre de los alojamientos, “ha dejado a cero el sector”, que se enfrenta a “una situación sobrevenida, inédita e inimaginable” en el peor momento posible: el arranque de la temporada alta.

La cancelación de la Semana Santa y la incertidumbre sobre cuánto durará el estado de alarma y la obligación de confinamiento agravan aún más la situación. Según informa la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, las cancelaciones para los próximos meses han sido masivas, echando por tierra un periodo del que depende más del 50% de la facturación de las empresas turísticas.

Ante esta situación, desde el sector apuntan que “todavía hay margen de recorrido” para mejorar la respuesta económica de las administraciones públicas ante la crisis derivada del coronavirus. En el ámbito nacional, desde la Federación de Hostelería reclaman iniciativas relacionadas con el arrendamiento que satisfagan tanto a arrendador como a arrendatario, teniendo en cuenta que muchos establecimientos de alojamiento, restauración y demás empresas del sector están en régimen de alquiler. De la misma forma, también consideran necesario aplicar una moratoria para el pago de las hipotecas en el sector, una medida que facilitaría a los empresarios afrontar los gastos corrientes en una situación de cero ingresos.

En el ámbito municipal, la Federación de Hostelería ya ha planteado a las entidades locales la posibilidad de que se reembolse el pago de la tasa por ocupación de suelo y otros impuestos municipales (el Impuesto de Actividades Económicas, el IBI o los recibos de agua, por ejemplo) por el tiempo que dure el estado de alarma.

Con la vista puesta en la recuperación, desde la Federación ya están trabajando en el diseño de campañas de fidelización del destino para remontar la caída de actividad.

Metal

La crisis sanitaria del COVID-19 ha tocado de lleno al sector del Metal. Por un lado, cumpliendo con el decreto de estado de alarma, los concesionarios se han visto obligados a cerrar, lo que ha supuesto la paralización de la actividad y de la facturación. Por otro, los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos (tanto los servicios de postventa de los concesionarios como los talleres individuales), que sí pueden mantener la actividad, se están viendo afectados por la falta de suministros y las dificultades para mantener las condiciones de seguridad en el espacio de trabajo.

“Nos encontramos en una situación comprometida al no haberse reconocido el sector de postventa en los supuestos de fuerza mayor. La facturación ha caído de forma alarmante ante las restricciones a la movilidad de las personas y vehículos, y por las características del sector resulta casi imposible llevar a cabo las medidas de seguridad y salud laboral. Para nosotros la prioridad es garantizar la seguridad de nuestros trabajadores”, apuntan desde la Asociación Provincial de Talleres de Reparación y Automóviles de Granada (Asemtagra).

Formación

-Centros de formación privada: La incidencia del COVID-19 en los centros de formación privada ha sido también mayúscula. Según las estimaciones de la Asociación de Centros de Formación de Granada (AGAP CECAP Granada), alrededor de 23.000 alumnos han tenido que paralizar la formación que estaban recibiendo en centros de formación de la provincia como consecuencia de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma. Esta cifra tiene una traducción económica directa: las empresas granadinas del sector dejarán de facturar alrededor de 27 millones de euros.

Desde CECAP Andalucía se está trabajando en colaboración con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía difundiendo las medidas que se han implantado hasta el momento y proponiendo otras específicas con el objetivo de retomar la actividad del sector lo antes posible para minimizar los daños socioeconómicos del sector y el perjuicio a los alumnos que estaban recibiendo formación presencial.

-Centros educativos concertados, subvencionados y privados: Según explican desde CECE Granada, los efectos del coronavirus son diferentes en función del tipo de centros educativos privados. Los centros concertados son los menos afectados, ya que se mantienen los conciertos y solo se han visto interrumpidos los servicios no relacionados con la docencia (comedores, aula matinal, actividades extraescolares), puesto que los profesores siguen conectados con sus alumnos y trabajando desde casa.

Los centros subvencionados, es decir, los centros de Infantil de 0 a 3 años acogidos al Programa de Ayuda Familiar, también se han visto obligados a interrumpir la contratación de servicios externos, pero gracias a la medida arbitrada por la Junta de Andalucía, podrá mantener el convenio para seguir recibiendo las subvenciones y, de esta forma, garantizar el empleo.

Algo más perjudicados resultan los centros privados, según indican desde CECE Granada. Aunque el profesorado también está trabajando desde casa, la paralización económica pone en mayor riesgo a estos centros, debido a la pérdida de ingresos, con la dificultad que conlleva para el mantenimiento del empleo. Desde CECE Granada indican que igualmente podrían activar ERTEs con el personal de prestación de servicios, lo que permitiría aliviar los gastos y mantener el empleo a la espera de que se levante el estado de alarma y la amenaza del coronavirus.

Sector TIC

De acuerdo con la información recabada hasta el momento por OnGranada Tech City, las empresas TIC, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y dadas las características del sector, se están acogiendo de forma mayoritaria al teletrabajo para minimizar el riesgo de contagio. En general, se está registrando un repunte de demanda en sectores como los de telecomunicaciones, soporte web, consultoría de continuidad de negocio y protección de datos, derivado precisamente del impulso al teletrabajo por parte de clientes y administraciones públicas a los que dan servicio estas empresas.

Con todo, la falta de actividad económica provocada por el COVID-19, especialmente desde la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, también está teniendo consecuencias muy graves en el negocio de las empresas tecnológicas: caída de la demanda nacional e internacional en el sector de componentes electrónicos; cancelaciones de eventos; incertidumbre ante penalizaciones o resoluciones de contratos en el sector de consultoría; así como retraso en proyectos nuevos o en curso.

Alimentación

El impacto del COVID-19 en la industria de alimentación es muy desigual y depende del mercado en el que trabaje cada empresa. Según confirman desde la Asociación Granadina de Industrias de Alimentación (AGIA), las compañías que están orientadas hacia el sector hostelero (pastelerías, obradores, etc.) están paradas prácticamente al cien por cien; mientras que las empresas que trabajan con el sector de la distribución alimentaria mantienen la actividad e, incluso, la han incrementado al inicio de la crisis para garantizar la reposición de productos en los supermercados.

El impacto por territorios

La información recabada por la CGE entre sus organizaciones territoriales (Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Asociación de Empresarios del Altiplano, Asociación Intersectorial de Empresarios Comarca de Guadix, Asociación Lojeña de Comercio e Industria y Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Ribera Baja del Genil) confirma que los efectos del COVID-19 se han extendido por todo el tejido económico de la provincia.

En general, al igual que en el resto del país, la paralización completa de comercio y hostelería como consecuencia de la declaración del estado de alarma dejó en mínimos la actividad empresarial de las distintas comarcas desde el día 14 de marzo, ya que en la mayoría de los casos no cuentan con un tejido industrial potente capaz de mantener en movimiento la economía. A partir de hoy, con la ampliación del confinamiento, la parálisis se extiende a prácticamente todos los sectores de actividad.

La excepción sería, por supuesto, la industria agroalimentaria, que sigue trabajando para mantener surtida la despensa granadina. La Asociación Lojeña de Comercio e Industria confirma que las cooperativas agrarias de la comarca “han estado trabajando a pleno rendimiento” y no han cerrado sus puertas para cumplir con su papel esencial en esta crisis sanitaria.

En cualquier caso, el sector también se ha visto tocado, ya que la demanda nacional e internacional sí se ha visto afectada por el coronavirus. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Ribera Baja del Genil indica, por ejemplo, que la crisis sanitaria ha reducido las exportaciones de espárrago en plena campaña.

Desde la Asociación de Empresarios del Altiplano indican, además, que en algunas cooperativas e industrias agroalimentarias de la zona la limitación de movimiento ha impedido que las plantillas estén al cien por cien.

En línea con lo anterior, desde la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) señalan que el absentismo en las empresas agroalimentarias (por bajas o por las dificultades para desplazarse hasta las empresas) puede poner en riesgo el abastecimiento de frutas y verduras, lo que debería llevar a la administración a declarar el sector prioritario y facilitar a empresas y trabajadores elementos de protección para evitar contagios.

Las organizaciones territoriales que forman parte de la CGE aseguran que el elevado número de autónomos y micropymes que conforman el tejido productivo de las comarcas y la escasa industrialización las hace más vulnerables ante crisis sobrevenidas como la del coronavirus. Desde las organizaciones territoriales piden a los distintos gobiernos más apoyo para los trabajadores autónomos, de los que depende en buena medida la economía de las zonas rurales de la provincia.