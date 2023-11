De Paco al Cacique: La transición rojiblanca para conseguir la salvación

El Granada ha destituido este domingo a Paco López como primer entrenador del equipo rojiblanco debido a la mala racha de resultados del conjunto y tras la derrota por 3-1 sufrida este viernes en el campo del Alavés.



Paco López deja de ser entrenador del Granada porque el equipo sólo ha sumado un triunfo en las catorce primeras jornadas del campeonato doméstico, hace tres meses contra el Mallorca, y porque no ha habido mejoría ni en juego ni en resultados en las últimas jornadas.



El técnico valenciano deja al Granada con 7 puntos en la clasificación en catorce jornadas, lo que quiere decir con los peores registros de su historia en la máxima categoría y cada vez más lejos de la zona de permanencia.



Además, el Granada ha recibido gol en las catorce primeras jornadas del campeonato, algo que nunca le había ocurrido en la máxima categoría nacional.



Los dirigentes han mostrado su apoyo a Paco López en varias ocasiones en las últimas semanas, pero el hecho de no ganar al Getafe en casa en la anterior jornada, y sobre todo, el mal partido ante el Alavés lo han sentenciado en vísperas de visitar el próximo fin de semana al Real Madrid.



El técnico valenciano llegó la pasada temporada al Granada con la competición ya iniciada para sustituir al destituido Aitor Karanka, siendo capaz de liderar el proyecto para que el equipo ascendiera a Primera como campeón de Segunda.



Este logro le permitió la renovación automática para volver a dirigir en la máxima categoría tras hacerlo con anterioridad en el Levante, aunque desde el principio de este curso la marcha del equipo no ha sido buena.



El club agradeció a Paco López por su dedicación, esfuerzo y compromiso desde el primer día” y le deseó “la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional, tanto a él como a su cuerpo técnico”.