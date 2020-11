Otros ochocientos granadinos pierden el empleo en octubre

Por tercer mes consecutivo, el paro ha vuelto a subir en Granada. La provincia alcanza ya los 103.789 desempleados, una cifra similar a la del pasado mes de junio, cuando se alcanzaron los peores registros para el desempleo desde que se desencadenó la crisis del coronavirus. En el mes de octubre, Granada ha sumado 818 nuevos parados, lo que supone un aumento del 0,79%. En esta ocasión, la evolución de Granada ha sido algo menos negativa que la registrada en Andalucía (+0,99% de paro) y España (+1,31%), un hecho que tiene más que ver con la irregular campaña de verano que ha experimentado Granada que con una mejor evolución de la situación económica.

“Después de un verano bajo mínimos, en los que el paro ha aumentado en meses tradicionalmente buenos como agosto y septiembre, es normal que el aumento del paro una vez finalizada la campaña estival no sea tan elevado”, ha explicado la secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), María Vera. Pero el hecho indiscutible es que la situación laboral de la provincia dista mucho de ser buena. “Tenemos casi un 25% más de paro que en febrero (20.639 desempleados más), y nos encontramos a las puertas de nuevas restricciones que tendrán un impacto directo en la actividad económica”, ha indicado Vera.

Solo dos sectores han logrado reducir el número de parados en octubre: la industria (-27 desempleados) y la construcción (-86). El sector servicios ha sumado 414 nuevos parados (el total se eleva hasta los 67.405), la agricultura tampoco ha logrado tirar del empleo (93 parados más), y el sector sin empleo anterior, las nuevas incorporaciones del mercado laboral, ha sumado 424 nuevos desempleados.

En el otro lado de la balanza están los datos de afiliación a la Seguridad Social, que sí han sido bastante más positivos para Granada. La ocupación ha sumado 3.063 nuevos trabajadores, hasta los 328.932, una cifra similar a la de marzo de este año. El incremento de la afiliación, del 0,94%, es algo menor que el registrado en Andalucía (1,20%), pero supera ampliamente el comportamiento del conjunto nacional, donde la afiliación ha crecido un 0,60%. “Este dato arroja un poco de luz, pero es insuficiente”, ha asegurado la secretaria general de la CGE. “Nuestro mercado de trabajo no es capaz de asimilar y dar cobertura a todos los trabajadores que se están quedando sin empleo por el parón de actividad”, ha asegurado María Vera, que ha recordado que todavía hay 6.996 trabajadores granadinos en ERTEs.

“No podemos relajarnos, tenemos que poner las mimbres que permitan una reactivación de nuestra economía y de nuestras empresas. Tenemos ante nosotros un horizonte poco halagüeño, en el que probablemente habrá que tomar nuevas medidas restrictivas para controlar la emergencia sanitaria. Desde la CGE pedimos a las administraciones que impulsen también las medidas necesarias para responder a la emergencia económica que está provocando el coronavirus”, ha indicado la secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios. “Es prioritario dar liquidez a las empresas, facilitar la prórroga de medidas efectivas como los ERTEs o los créditos ICO y, sobre todo, dar seguridad y certidumbre mediante políticas que pongan en el centro a la empresa, por su capacidad para generar empleo y riqueza”.

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Granada se situó en el mes de octubre en 328.932, lo que supone una tasa de variación mensual del 0,94% con 3.063 afiliados más que en septiembre. La variación interanual se sitúa en el -1,60%, que se traduce en una diferencia de -5.336 afiliados con respecto a octubre de 2019. En Andalucía, el número medio de afiliados fue de 3.075.567, con una tasa interanual de -1,85%, lo que supone una variación de -58.065 afiliados.

Para Juan Francisco Martín, Secretario General de UGT Granada, los datos hechos hoy públicos vuelven a mostrar la cara más cruda de la crisis, ponen en jaque todo el proceso de recuperación de la economía, y reflejan la situación causada por la pandemia de Covid19 en el mercado de trabajo de la provincia, tras afrontar un nuevo estado de alarma y una segunda ola de la enfermedad en una situación dramática Al menos, dice, la red social que se ha logrado tejer para proteger a los trabajadores y trabajadoras está siendo fundamental para evitar un cataclismo laboral y social.

Pero también revela, afirma, que el empleo creado se ha vuelto a destruir con facilidad porque era temporal y precario y dependía de que se hubiese asegurado la Salud, lo que no se ha hecho. Por tanto, considera que hay que frenar la pandemia y asegurar la salud porque sino no habrá recuperación económica ni empleo. Y por eso, señala el ugetista, hay que invertir, urgentemente, en reforzar nuestra sanidad (especialmente la Atención primaria y las UCIS), en medidas de prevención, en rastreadores, test y equipos de protección, etc.



El representante de UGT es consciente de que son las empresas las que generan empleo y, en el caso de nuestra provincia, muy especialmente las pymes y micropymes, por lo que ha expresado que desde el Sindicato se apoyarán la mayor parte de las medidas destinadas a facilitar liquidez a las mismas, dado su efecto sobre el mercado laboral, pero este tipo de iniciativas tienen también que propiciar una reinversión en la mejora de la protección y de las condiciones laborales. Así, también ha advertido que es urgente que la patronal entienda que no puede aprovecharse de las subvenciones que se le están proporcionando para sostener la actividad económica, y al mismo tiempo llevar a cabo despidos. Es necesario que haya un compromiso con el empleo, ha manifestado Martín.

Ese compromiso también se lo ha pedido a la Junta de Andalucía, administración a la que ha instado a reactivar las políticas activas de empleo, porque mejoran la capacidad de empleabilidad. El sindicalista ha reclamado sobre la elaboración de los Presupuestos de la Junta de 2021 poner cuantos recursos sean posibles, al servicio de la protección de la ciudadanía en general y de la clase trabajadora en particular, y ha indicado que la crisis sanitaria ha vuelto a poner de manifiesto cómo de trascendental resulta dotar con suficiencia presupuestaria, políticas públicas como la sanidad, la educación o la investigación.

De ello dependerá en gran parte si, finalmente, 2021 será el año de la consolidación de la recuperación económica o, por el contrario, el de un empeoramiento de los efectos de la crisis, ha concluido.