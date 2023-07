Olona no consigue entrar en el Congreso y la señalan como una de las culpables de la bajada de VOX

La líder de Caminando Juntos y candidata a la Presidencia del Gobierno, Macarena Olona, no ha logrado los votos suficientes para que el partido que fundó tras abandonar Vox consiga representación en ninguna de las diez provincias en las que se presentaba en este 23J.



Olona, que optaba a la presidencia por la provincia de Granada, la misma por la que se presentó para liderar la Junta de Andalucía aunque como candidata de Vox, no ha conseguido ningún representante para incluir a su partido en el Congreso de los Diputados.



En la provincia de Granada, donde abrió y cerró la campaña electoral, Olona ha logrado 422 votos (0,08 %), muy lejos de un diputado y cifra que deja a Caminando Juntos como la décima de las once opciones con más papeletas en esta circunscripción.



Más votos ha conseguido el que fue su jefe de campaña en las elecciones regionales y actual candidato de Vox por Granada, Jacobo Robatto, que con más del 16 % de los apoyos de la provincia ha logrado conservar el representante que logró Vox en 2019.



Olona había logrado los avales para concurrir a las elecciones en otras nueve circunscripciones, donde tampoco ha conseguido los apoyos necesarios.



Con más del 98 % del voto escrutado, Caminando Juntos ha obtenido un millar de votos (0,11 %) en Alicante; 861 (0,08 %) en Sevilla; 717 (0,11 %) en Cádiz; y otros 657 votos (0,08 %) en Málaga.



El partido liderado por Macarena Olona ha conseguido el apoyo de 428 electores (0,05 %) en Murcia; 122 votos (0,06 %) en Salamanca; 31 (0,03 %) en Palencia; otros 100 votos (0,11 %) en Segovia; y 1.029 votos, un 0,07 %, en Valencia.