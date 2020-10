Ofensiva municipal contra los botellones en pisos de estudiantes

La Policía Local de Granada ha detectado un aumento exponencial de las concentraciones de jóvenes en pisos que superan, incluso, el aforo máximo permitido e incumplen por tanto, todas las medidas impuestas para evitar la propagación de la COVID-19.

Ante esta situación, la Concejalía de Seguridad Ciudadana a través de la Policía Local de Granada ha establecido un nuevo protocolo de actuación que consiste en la notificación a la Agencia Tributaria de las incidencias acaecidas en los pisos de estudiantes para la localización de los propietarios de estas viviendas. Una medida que permite contactar con estas personas y hacerles saber los problemas de convivencia que puedan generar los inquilinos.

“El objetivo es hacerles saber de los perjuicios que estuvieran generando en las viviendas para que tomen medidas lo antes posible” ha manifestado Díaz quien ha instado a los propietarios a actuar cuanto antes. “Deben exigir a sus inquilinos que sean responsables porque, del mismo modo que les piden que cuiden del mobiliario, creo que es importante que se preocupen por la convivencia pacífica en el edificio”.

Del mismo modo, el concejal ha hecho un auténtico llamamiento a los jóvenes para que “eviten este tipo de encuentros que tanto perjudican al resto de vecinos y que, además, podrían suponer, en estos momentos, un auténtico foco de contagio de coronavirus”.

“No podemos permitir que decenas de granadinos no puedan conciliar el sueño porque haya ciertos grupos de jóvenes que, a pesar de los riesgos que conlleva hacer fiestas o botellones masivos, se congregan cada fin de semana” ha dicho Díaz quien remarca que “con esto no queremos criminalizar ni a caseros ni a inquilinos pero consideramos que es una fórmula eficaz para evitar este tipo de celebraciones y que todos seamos más responsables”.

Según ha explicado César Díaz, ésta medida además de posibilitar el poder llegar a la identificación de los propietarios, y a través de ellos a sus inquilinos, tiene también un efecto de control de la correcta tributación de los arrendamientos. Desde comienzo de año la Policía Local ha realizado en este contexto 150 actuaciones en el primer trimestre y 169 en el segundo. Díaz espera que este procedimiento unido a la propia concienciación de los jóvenes tenga un efecto disuasorio de los botellones y fiestas incontroladas.

De forma paralela, la Policía Local continúa realizando una ingente labor para perseguir el consumo de alcohol en la vía pública. En concreto, en los últimos tres meses se han puesto 604 multas por hacer botellón de las cuales 254 corresponden a septiembre así como 191 sanciones por ruidos en vivienda de las cuales 146 son de septiembre.

“Sin duda son unos datos extremadamente preocupantes que no podemos tolerar” ha dicho Díaz quien asegura que la capital no puede poner a un policía detrás de cada persona para pedirle que cumpla con la Ordenanza de la Convivencia. “Lo que está en juego son muchas vidas por lo que, de verdad, no podemos relajarnos, tenemos que acabar con estas prácticas tan dañinas que se convierten en una vía rápida de contagio de la COVID-19 y que pueden conllevar unas lamentables consecuencias que todos conocemos.