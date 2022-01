El nuevo PGOU incorporará una intervención integral de vivienda en el distrito Norte

El Nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, actualmente en fase de redacción, incorporará una intervención integral de vivienda en el distrito Norte, tal y como ha anunciado hoy el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca.





Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa tras una reunión mantenida con los colectivos y entidades sociales de la barriada de la Paz, el alcalde ha anunciado que "hemos dado traslado" a la dirección y al equipo encargados de redactar el nuevo documento urbanístico para que incorpore esta medida, que ha calificado "de necesaria e imprescindible para abordar transformación tanto económica como social de los ocho barrios del distrito Norte".





Se trata, en palabras del máximo responsable municipal, de un modelo de intervención "que se pueda asemejar al de Santa Adela" en el que se incluirán "planes de intervención y rehabilitación y se concluirá con una rehabilitación integral de las zonas más degradadas", aspecto este último que tal y como ha indicado requiere de la colaboración "necesaria y urgente" de la Junta de Andalucía.





En este sentido, Cuenca ha anunciado que esta semana mantendrá un encuentro con la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, "a la que expondré, tal y como le he pedido por carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, la necesidad de intervenir con carácter prioritario en aquellas viviendas que siendo titularidad de la Junta de Andalucía no tienen ningún tipo de control", ha manifestado, a la vez que ha especificado que "estamos hablando de casi un centenar de viviendas propiedad autonómica que no se saben ni su titularidad, ni el uso que tienen", ha lamentado.





Cuenca ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la reunión que ha mantenido esta mañana, junto a los concejales del equipo de gobierno Jacobo Calvo, concejal de Medio Ambiente y Mantenimiento; Ana Muñoz, edil de Presidencia, y Nuria Gutiérrez, edil de Derechos Sociales, con agentes sociales de la barriada de La Paz, en la que ha estado presente también personal técnico del área de Urbanismo y el el director del equipo redactor del nuevo Plan General de Granada, Manuel González Fuestegueras.





Para Cuenca, la incorporación de esta intervención en el Nuevo Plan General de Granada garantizará "la continuidad y estabilidad" de esta intervención, "en la medida en que la única forma de asegurar su cumplimiento es dándole categoría de ley o normativa".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El alcalde ha indicado que, junto a la intervención integral en materia de vivienda, el Ayuntamiento de Granada trabaja en un plan de actuación "a corto y medio plazo" para la transformación del espacio público de todos los barrios de la ciudad para "normalizar y dinamizar económicamente cada uno de los territorios de nuestra ciudad".





Concretamente, en Norte, se prevé, según ha señalado, una inversión cercana a los tres millones euros, con cargo a programas Edusi, para abordar, entre otras actuaciones, en materia de rehabilitación y accesibilidad de las viviendas y espacios públicos.





Las medidas contempladas por el alcalde de Granada en el distrito Norte continúan prestando especial interés para abordar una solución definitiva a los cortes de luz que sufre esta zona de la ciudad, para lo que ha indicado que "continuaremos colaborando con las instituciones y organismos competentes en la materia y exigiendo cuantas infraestructuras sean necesarias para acabar con este problema".