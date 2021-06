La mujer hallada muerta en su casa de Motril falleció por causas naturales

La autopsia practicada a la mujer de 56 años y nacionalidad lituana cuyo cuerpo sin vida fue hallado la madrugada de ayer domingo en su domicilio de Motril (Granada) revela que murió por causas naturales y que no presenta indicios de criminalidad, han indicado a Efe fuentes policiales.



Por este motivo, la pareja de la mujer, un hombre de la misma nacionalidad que fue inicialmente detenido y trasladado a comisaría por si pudiera esclarecer lo ocurrido, será puesto en libertad a la mayor brevedad posible una vez sea oído en declaración, según la Policía Nacional.



Hasta que no se ha conocido el resultado de la autopsia, que ha confirmado la muerte por causas naturales, la Policía Nacional no había descartado ninguna hipótesis.



Los hechos ocurrieron en el domicilio de la fallecida, en Motril, al que acudieron los agentes tras recibir una llamada telefónica advirtiendo del suceso.



Al llegar se encontraron el cuerpo de la mujer tendido en el sofá y algunos restos de sangre cerca de ella, por lo que se activó el protocolo judicial.